Microsoft, 2025'in 3. çeyreğinde kaç para kazandığını açıkladı

Microsoft, 2025’in 3. çeyreğinde 70,07 milyar dolar gelir elde etti. Azure ve diğer bulut servisleri, 42,4 milyar dolarlık gelirle toplam gelirin en büyük bölümünü oluşturdu. Game Pass aboneliklerinde de %8’lik artış görüldü.

Microsoft, 2025 3. çeyrekte 70,07 milyar dolar gelir ve 25,8 milyar dolar net kâr açıkladı. Gelir yıllık bazda %13, net kâr ise %18 arttı. Şirketin büyümesinde yapay zeka ve çok yönlü servis yapısı etkili oldu.

Azure ve diğer bulut hizmetleri %33 büyüyerek 26,8 milyar dolara ulaştı. Microsoft Cloud toplamda 42,4 milyar dolar kazandırdı. Şirketin kurumsal çözümleri ve AI yatırımları burada etkili oldu.

Windows ve cihaz gelirleri 13,4 milyar dolar elde etti. Xbox içerik ve servis gelirleri %8 arttı, ancak Xbox donanım gelirlerinde %6 düşüş yaşandı. PC Game Pass tarafında ise %45 büyüme görüldü.

LinkedIn ve Microsoft 365 dahil iş uygulamaları gelirleri %10 büyüdü. Arama reklamları da %21 arttı. Microsoft’un çeşitlenmiş gelir yapısı ve yapay zeka odaklı yatırımları şirketin büyümesini sürdürülebilir kılıyor.