Microsoft Flight Simulator'dan Etkileyici Ekran Görüntüleri

Microsoft, uçuş simülasyonu oyunu Microsoft Flight Simulator’dan yeni ekran görüntüleri paylaştı. Şirket tarafından paylaşılan ekran görüntüleri, grafik kalitesiyle oyuncuları bir kez daha etkilemeyi başardı.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Microsoft Flight Simulator’dan yeni ekran görüntüleri paylaştı. Oyunun alfa yapısında olan bu ekran görüntüleri, oyunun görsel yönünün ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiş oluyor.

Tabii şirket tarafından paylaşılan görseller, sadece oyunun grafiklerinin ne kadar güçlü olduğunu göstermekle de kalmıyor. Oyundaki etkileyici ortamında yanı sıra yeni Boeing 757 de şirket tarafından hayranlara sunuluyor.

Microsoft Flight Simulator’dan yeni ekran görüntüleri

Microsoft Flight Simulator’ı edinebilen kullanıcılar, oyunun yarattığı aşırı gerçekçi ortamda oldukça detaylı ve etkileyici hava araçlarını uçurabilecekler. Ayrıca kendi uçuş planlarını da oluşturabilecek olan kullanıcılar gezegendeki herhangi bir yere de uçabilecekler. Dahası, oyunda gece ve gündüz koşullarının yanı sıra mücadele edilmesi gereken çeşitli hava koşulları da bulunuyor.

Microsoft Flight Simulator, şu anki PC oyunları neslinde sahip olduğu grafiklerle görenleri kendisine adeta hayran bırakan tek oyun olabilir. Tabii bu kadar yüksek grafikler ve detaylar, PC donanımında da oldukça yüksek taleplerde bulunuyor. Microsoft, oyun deneyimini en üst seviyede yaşayabilmek için NVIDIA RTX 2080 grafik kartı öneriyor. Ekip, ayrıca 32 GB RAM, 150 GB SSD ve 50 Mbps internet bağlantısının da gerekli olduğunu söylüyor.

Şirketin, Microsoft Flight Simulator’ı ne zaman piyasaya süreceği şu an için tam olarak belli değil. Ayrıca şirketin herkese açık betayı (public beta) ne zaman açacağı da halen bilinmiyor. Ekip, şu an için Flight Alpha testlerine odaklanmış durumda ve Alpha 3 yapısı için yeni yama üzerinde çalışıyor.

Microsoft Flight Simulator ekran görüntüleri: