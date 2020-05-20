Microsoft Flight Simulator'ın Kapalı Beta Tarihi Açıklandı

Microsoft, en üst düzey kullanıcı deneyimi sunacak uçuş simülatörü programının beta tarihini duyurdu. Microsoft Flight Simulator için kapalı beta tarihi, temmuz ayının ortası olarak açıklandı.

Microsoft Flight Simulator üzerindeki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Hangi platformlarla uyumlu olacağı daha duyurulmayan simülatör için kapalı beta sürümünün Windows PC kullanıcıları için geçerli olacağını söyleyelim.

Kullanıcıların ilk deneyimlerini gerçekleştireceği kapalı beta sürümü, Asobo Studios tarafından geliştiriliyor. Beta sürümünde kullanılacak olan sanal uçak Boeing 747-8i olarak kayıtlara geçti. Bu sanal uçak, dünyaca ünlü Boeing uçak şirketinin ortaklığıyla yapıldı. Bunun nisan ayında eklenen Airbus 320’den daha küçük olduğunu ve tek motorlu yapısıyla dikkat çektiğini söyleyebiliriz.

Microsoft Flight Simulator, devasa bir veri bloğuyla eş zamanlı olarak çalışacak:

Microsoft Flight Simulator, Microsoft tarafından geliştirilen en eski programlardan birinin yenilenmiş bir hâli. Programın içindeki detaylar, doğrudan Bing’deki 2 petabayt'tan daha büyük, devasa veri bloğundan çekiliyor. Söz edilen bu veri sunucusunun eş zamanlı olarak uydu görüntüleri sunabildiği belirtelim. Sunucunun doğrudan verileri hava yollarından çektiğini varsayıyoruz. Nitekim canlı olarak bağlantı sağlayıp hava trafiği hakkında bilgi alışverişinde bulunması, simülatörün kalite ve yeterliliğini saptayacak yönde.

Simülatör üzerinde çalışırken bu veritabanından veriler işlenecek. Kullanan kişininse eş zamanlı olarak gerçek dünya hava trafiğinin içinde olabileceğini ekleyelim. Zaten bu kadar yoğun bir iş yükünün altından kalkabilecek veritabanının 2 petabayt olacağını kestirmek çok zor görünmüyor. Çok kullanıcılı sistemi destekleyecek olan bu simülatör, sanal ve gerçek dünyanın birleşmesinden oluşarak en gerçekçi ve etkileşimi yüksek simülatör olacak.

Microsoft Flight Simulator için henüz kesin bir çıkış tarihi yok. Simülatörün hangi platformlar için geleceğini de bilmiyoruz ancak beklentilerimiz, Windows PC ve Xbox One platformlarına çıkacağı yönünde.