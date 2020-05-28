Microsoft Flight Simulator’ın Yeni Video ve Görselleri

Microsoft Flight Simulator’ın geliştiricisi Asobo Studios, oyunun yeni bir videosunu ve görsellerini Twitter hesabından paylaştı. Yeni görseller, oyunun ne kadar sağlam grafiklerle geldiğini bir kez daha doğruluyor.

Oyun grafiklerinin ne kadar geliştiğini en iyi şekilde gösteren oyunlardan biri olan Microsoft Flight Simulator’ın çıkmasına hala zaman var, ancak geliştirici şirket oyunla ilgili yeni görseller paylaşmaya devam ediyor. Yapılan son paylaşımda ise yeni görsellerin dışında bir de video paylaşıldı.

Bir oyundan çok gerçek yaşam simülatörü gibi olan Microsoft Flight Simulator’ın geliştiricisi Asobo Studio, attığı bir Tweet dizisinde oyunun alfa sürümüne ait yeni ekran görüntüleri ve oyun içi video paylaştı. Görsellerde ayrıca Boeing 747 ve Airbus A320 uçakları da görüldü.

Asobo Studio, oyun hakkında çıkan sızıntılardan bir süredir rahatsız olduğunu ifade ediyordu. Bu sızıntıları ve izinsiz paylaşımları engellemek için yapılan paylaşımlara filigran ekleyen şirket, bu sayede görüntülerin doğruluğunu da onaylamış oluyor. Asobo Studios’un paylaştığı son ekran görüntüleri, simülatörün ne kadar gerçekçi olduğunu gözler önüne seriyor.

Microsoft Flight Simulator’ın sistem gereksinimleri

Geçtiğimiz haftalarda sistem gereksinimleri açıklanan oyunda minimum sistem gereksinimi olarak Nvidia GeForce GTX 770 veya AMD Radeon RX 570 ekran kartına ihtiyaç duyuluyor. Flight Simulator 2020’nin ideal donanımı ise Nvidia GeForce RTX 2080 ya da AMD Radeon VII gibi günümüzün amiral gemisi sayılacak ekran kartları olarak öne çıkıyor. Ayrıca oyunun 150 GB depolama alanı istediğini hatırlatalım.

PC ve Xbox One için çıkacak oyunun 2020’nin ilerleyen aylarında çıkacağı açıklandı. Henüz oyunun çıkış tarihi hakkında net bir açıklama yok, ancak yeni bilgiler geldikçe sizleri haberdar edeceğiz.