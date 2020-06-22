CrossFire X'in Beta Sürümü İçin Çıkış Tarihi Belli Oldu

Dünyanın en popüler FPS oyunlarından biri olan Crossfire, Xbox'a özel yeni bir oyunla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Xbox One X'e özel geliştirmelerle gelecek oyunun beta sürümü çok yakında yayınlanacak.

PC dünyasının en popüler birinci şahıs nişancı oyunlarından biri olan Crossfire, Microsoft'un konsoluna özel olarak Xbox platformuna geliyor. Ortaya çıkan yeni bilgiler, Crossfire X adlı yeni oyun için lansman öncesinde bir beta süreci düzenleneceğini gösteriyor.

Crossfire X Beta, Microsoft Store'da listelendi ve mağaza sayfasında oyunun beta sürecinin 25 Haziran'da başlayacağı belirtiliyor. Beta sürümünün dosya boyutu ise 5,88 GB olarak gösteriliyor. Crossfire X, E3 2019'da "konsola çıkan ilk sürüm" olarak duyurulmuştu ve bu, oyunun daha sonra diğer konsol platformlarında da yayınlanabileceğini gösteriyor.

Crossfire X, Xbox One X'e özel geliştirmeler sunacak

Microsoft Mağazasında ortaya çıkan bilgilere göre Crossfire X, Xbox One X'e 4K çözünürlük desteğiyle gelecek. Şu anda kare hızının ne olduğu açıkça belirtilmemiş, ancak birinci şahıs nişancı oyunu olduğu düşünüldüğünde konsola özel geliştirmelerle 60 FPS performans sunması bekleniyor.

Crossfire X, 16 oyuncuya kadar destek veren, çevrimiçi çok oyunculu bir oyun olarak tanımlanıyor. Birinci şahıs nişancı oyunu çeşitli klasik ve yenilikçi modları bir arada oyunculara sunacak, ancak hangilerinin beta sürümünde yer alacağı henüz belli değil. Oyun beta sürecinin tamamlanmasının ardından oynaması ücretsiz olarak oyuncularla buluşacak.

Tencent tarafından ilk olarak PC için yayınlanan Crossfire, dünya çapında yaklaşık 650 milyon oyuncusu ile en popüler FPS oyunlarından biri haline gelmişti. Karşılaştırma yapabilmeniz adına, Fortnite'ın son rakamlara göre dünya çapında 350 milyon oyuncuya sahip olduğunu belirtelim. Crossfire serisi, Güney Koreli stüdyo Smilegate tarafından ortaya çıkarıldı. Alan Wake and Control'un geliştiricisi Remedy, şu anda Crossfire 2 için tek oyunculu bir proje üzerinde çalışıyor. Ayrıca Crossfire'dan uyarlanan bir film üzerinde çalışmalar 2015 yılından bu yana devam ediyor.

Crossfire X'te oyuncular tarafını seçerek çok oyunculu modlarda rekabet edecek

Crossfire X, dünyanın en zorlu iki askeri grubu arasında ortaya çıkan çatışmayı konu alıyor. Global Risk adlı grup düzen ve güvenlik için savaşmak için gelişmiş teknolojiler kullanırken; Black List, özgürlük adına savaşan ve baskıcı rejimleri yıkmak için mücadele eden gerilla taktikleri konusunda deneyimli bir grup olarak öne çıkıyor. Oyuncular, sinematik görseller de içeren çeşitli modlarda tarafını seçerek görevleri tamamlayacaklar.

Crossfire X'in önümüzdeki aylarda beta sürecinin ardından sınırlı süre için Xbox'a özel bir oyun olarak gelmesi bekleniyor. Konsollar için geliştirildiği belirtilen oyunun önümüzdeki yıllarda PS4, hatta PS5 için geleceğini görebiliriz.