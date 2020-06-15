Microsoft'tan, 'Xbox Series' İçin Ticari Marka Başvurusu

Microsoft, oyun konsolu markası Xbox için yeni bir ticari marka başvurusunda bulundu. "Xbox Series" olarak isimlendirilen bu marka başvurusu, Microsoft'un kısa bir süre sonra yeni bir Xbox'la daha karşımıza çıkabileceğini gösteriyor. Microsoft'un yeni konsolu, Xbox Series X'ten biraz daha güçsüz olduğu bilinen Lockhart olarak isimlendirilen cihaz olabilir.

2020 yılı, oyunseverler için fazlasıyla hareketli geçiyor. Bir yandan Sony, yeni oyun konsolu PlayStation 5'i piyasaya sürmek için gün sayarken diğer yandan da Microsoft, bugüne kadarki en güçlü Xbox olan "Series X" ile konsol dünyasında ipleri eline almaya çalışıyor. Son yaşanan gelişmeler ise Microsoft'un bu yıl içerisinde bir değil iki Xbox modeli ile karşımıza çıkabileceğini gözler önüne seriyor.

Aslına bakacak olursak bir süredir, Microsoft'un Xbox Series X'in yanı sıra başka bir konsol daha duyuracağı zaten konuşuluyordu. İddialar, bu oyun konsolunun Xbox Series X'ten biraz daha güçsüz olacağı ve disk girişinin olmayacağı yönünde. Ayrıca bu konsolun kod adının "Lockhart" olduğu ifade ediliyordu. Ancak Microsoft, bugüne kadar Lockhart'la ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Yaşanan son gelişme ise bu konsolun varlığını nispeten kanıtlıyor.

Microsoft, WindowsCentral üzerinden yaptığı bir açıklamayla ABD Patent ve Marka Ofisi'ne bir ticari marka başvurusunda bulunduğunu duyurdu. Bu başvuruya yakından baktığımızda, Microsoft'un oyun konsolları için genel bir marka oluşturmaya çalıştığını görüyoruz. Yani Microsoft, Apple'ın iPhone'lar için uyguladığı stratejiyi Xbox'a uyarlamaya çalışıyor gibi görünüyor.

Xbox Series'in marka başvurusundaki logosu böyle görünüyor

Xbox Series X'in en büyük rakibi olan PlayStation 5, geçtiğimiz günlerde düzenlenen etkinlikte iki varyant halinde tanıtıldı. Bunlardan bir tanesi standart sürümken diğeri, üzerinde disk sürücü olmayan ve sadece internet üzerinden oyun indirilebilen "Digital Edition" sürümüydü. Microsoft ise Xbox Series X'te böyle bir varyant sunmadı. Şirket, düzenlediği etkinlikte tek bir Xbox Series X ile karşımıza çıktı. Ancak kısa bir süre sonra bu durum değişebilir.

Microsoft, yeni ticari markası ile ilgili net bir açıklama yapmadı. Dolayısıyla bu konuyla ilgili bir şeyler söylemek şu an için pek de mümkün değil. Ancak Microsoft'un bu hamlesinin yeni Xbox modellerinin bir habercisi olduğunu söyleyebiliriz.