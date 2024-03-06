Microsoft, İlk Yapay Zekâ Bilgisayarlarını Bu Ay Tanıtabilir

Microsoft'un OLED Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6 modelleri bu ayın sonlarında piyasaya çıkabilir. Bu iki dizüstü bilgisayarının Microsoft'un ilk yapay zekâ modelleri olması bekleniyor.

Microsoft'un yapay zekâ temelli bilgisayarlarının bu yıl içerisinde piyasaya çıkacağı ifade edilmişti. Gelen son haberlere göre Microsoft, Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6 olarak karşımıza çıkacak bu bilgisayarlarını 21 Mart'ta piyasaya sürecek. Microsoft bu cihazların tanıtımlarını da AI PC (Yapay zekâ bilgisayarı) olarak yapacak.

Bu cihazların içinde Intel Core Ultra ya da Qualcomm Snapdragon X Elite tabanlı nöral işlem birimleri yer alacak. Böylece Surface Pro 10 ve Laptop 6, daha yüksek yapay zekâ becerilerine sahip olacak. Bu modeller, performans ve verimlilik anlamında iPad Pro ve MacBook Pro ile aynı seviyede olacak.

Yapay zekâ tek tuşla bilgisayarlarda

Surface Pro 10 ve Surface Laptop 6, Windows 11'de yeni gelecek olan yapay zekâ özellikleri ilk olarak bu cihazlarda kullanılacak. Cihaz üzerindeki bulunan Copilot desteğiyle birlikte gelecek olan bu özellikler, gerçek zamanlı altyazı oluşturma, çeviri, oyunlarda grafik iyileştirme, görüntü kalitesi ve kare hızı artırma, Windows Stüdyo Efektlerini geliştirme gibi özellikler sunacak.

Esas fark yaratacak olan özellik ise yapay zekâ tarayıcı olarak öne çıkıyor. Bu tarayıcı, her uygulamada çalışacak ve dökümanlar, internet sayfaları, görseller ve sohbetler arasında doğal dili kullanarak arama yapmayı sağlayacak. Bu özelliğin konuşmaların içeriklerini anlayabileceğini ve ekrandaki görüntüye göre tavsiyeler verebileceği belirtiliyor.

Her iki cihazın da bataryalarının bir gün boyu dayanabileceği ifade edilirken, Surface Pro 10'un HDR OLED ekranla geleceği iddia ediliyor. Laptop 6 ise daha ince çerçevelere, yuvarlatılmış köşelere ve haptik dokunmatiğe sahip olacak. Ayrıca cihazın Arm işlemcili bir varyantı bulunacak. Her iki cihazın da üzerinde yapay zekâ asistan düğmesi yer alacak.