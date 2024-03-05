Cloudflare, büyük dil modeli kullanan yapay zekâlar için bir koruma katmanı olarak kullanılabilecek yeni güvenlik duvarı üzerinde çalıştığını duyurdu.

Son dönemin en popüler yapay zekâ uygulamaları arasında büyük dil modelleri bulunuyor. Bu dil modelleri ile sohbet etmek ya da sorulara cevap almak mümkün olsa da tamamen verimli çalışmaları için internet bağlantısına ihtiyaç duyuyorlar. Elbette bu durum, ileride yaşanabilecek sorunlar konusunda da bazı çekincelere neden oluyor. Cloudflare, yeni güvenlik duvarı ile saldırıları daha modele ulaşmadan durdurmayı amaçlıyor.

Yapay zekâ için özel önlemler gerekiyor

Büyük dil modelleri interneti kullanıyor ve geleneksel internet uygulamaları ya da API'lerin maruz kaldığı saldırılardan onlar da etkileniyor. Bu tür saldırılar arasında veri sızdırma türü saldırılar da bulunuyor. Öte yandan dil modellerinde, dışarıdan müdahale ile sistemlerin ele geçirilmesini ve yetkisiz işlemler yapmasını mümkün kılan açıklar keşfedilmişti.

Yapay zekâ güvenlik duvarı, Web Uygulama Güvenlik Duvarı (WAF)'ın gelişmiş bir versiyonu ve büyük dil modelleri ile bir arada çalışmak üzere geliştirildi. Bu araç bünyesinde Rate Limiting ve Hassas Veri Tespiti teknolojileri kullanılıyor. Bu güvenlik sistemi, mümkün olduğunca son kullanıcıya yakın aşamada çalıştırılarak saldırıları engelleyecek.

Cloudflare, siteler için geçerli olan SSL sertifikaları geliştiriyor. Özünde bir içerik dağıtım ağı (CDN) olan Cloudflare, çevrim içi güvenliğe odaklanmasıyla biliniyor. Bu yüzden irili ufaklı hemen her organizasyon, bir güvenlik alternatifi olarak Cloudflare'i kullanıyor.