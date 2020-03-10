Microsoft, 2017 yılında Office 365 Video'nun yerine sunduğu Stream uygulamasının mobil sürümünü iOS ve Android için güncelledi. Yeni güncelleme ile birlikte Stream, çok daha işlevsel bir hale gelmiş durumda.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, bir süredir mobil uygulamalar üzerinde kapsamlı çalışmalar yürütüyor. Kısa bir süre önce akıllı telefonlar için sunduğu Office uygulamalarını güncelleyen Microsoft, şimdi de "Stream" isimli uygulamanın Android ve iOS sürümünü güncelledi. Kullanıcılar, son güncellemeyle birlikte Microsoft Stream'i çok daha etkin bir şekilde kullanabilecekler.

Microsoft, Stream isimli uygulamasını 2017 yılında kullanıma sundu. Office 365 Video'nun halefi olarak karşımıza çıkan Stream, kurumsal bir video paylaşım hizmeti. Kuruluşlar, Stream aracılığıyla çeşitli videolar yükleyebiliyor, bu videoları görüntüleyebiliyor, düzenleyebiliyor ve hatta paylaşabiliyorlar. Microsoft'un son güncellemesi ise Steam'deki ses kalitesinin artırılmasını ve Microsoft'un diğer ürünleriyle entegrasyonun iyileştirilmesini sağlıyor.

Microsoft Stream'in mobil versiyonu, önceki dönemlerde video çekimlerinin yapılmasına olanak sağlamıyordu. Son güncelleme ise telefonların kameraları aracılığıyla da videolar çekilmesine yardımcı oluyor. Ayrıca kullanıcılar, çekimler sırasında kamera değiştirebiliyor, kayıt öncesinde, sonrasında ve kayıt sırasında videolarına açıklamalar ekleyebiliyorlar.

Stream için çalışmalarını sürdüren geliştirici ekibin kullanıcıların hizmetine sunduğu yeni güncelleme, iOS ve Android için ortak özellikleri içeriyor. Kullanıcılar, tüm bu özelliklere ek olarak Stream'in iOS versiyonunda çektikleri videoları kırpabilecekler. Bu özellik, şu an için Stream'in Android sürümünde yer almıyor. Microsoft, bu özelliğin Android'e gelip gelmeyeceğini henüz açıklamadı.