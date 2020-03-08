Google, Chrome Web Mağazası'nda Microsoft Edge kullanıcılarına yönelik kullandığı Chrome'a geçiş uyarısını kaldırmaya karar verdi. İki tarayıcının Chromium kullanıyor olmasına rağmen Google'ın yaptığı bu uyarı 'pazar payı korkusu' yorumlarına neden olmuştu.

Google Web Mağazası'ndaki uzantı bölümünü ziyaret eden Microsoft Edge kullanıcıları, son bir aydır sarı arka plan üzerine yazılan bir uyarıyla karşılaşıyorlardı. Uyarıda, "Google, uzantıları güvenli şekilde kullanmak için Chrome'a geçişi tavsiye etmektedir" yazıyor ve Google Chrome'u indirmek için bir bağlantı veriliyordu.

Chromium kullanılarak tasarlanan Microsoft Edge, Google Chrome için tasarlanan tarayıcı uzantılarıyla uyumlu çünkü Google Chrome'un çekirdeği de Chromium. Her iki tarayıcının da uzantıları aynı şekilde çalıştırıyor olmasına rağmen Google'ın bu uyarıyı yapması, iki şirket ve tarayıcısı arasındaki rekabete ve Google'ın pazar payını kaybetme endişesine bağlanıyor.

Sebep: Güvenli Tarama Özelliği

Bununla birlikte BleepingComputer'a bilgi veren Google, söz konusu uyarıyı Microsoft Edge'in Google'ın Güvenli Tarama Özelliği'ni desteklememesi nedeniyle yaptıklarını savundu. Bu özellik, Google Chrome tarafından kötü niyetli uzantıları engellemeye yarıyor ve Edge kullanıcılarında bulunmadığı için bu kullanıcılar kötü niyetli uzantıları kullanmaya devam ediyor.

Yine de Google'ın Microsoft Edge kullanıcılara yönelik uyarısının daha iyi ifade edilebileceği, uyarının söz konusu özelliğin yokluğu nedeniyle verildiğini daha açık bir şekilde dile getirmesi gerektiği düşünülüyor.

Yeni uygulamanın geliştirilmesi sürecinde Chromium tabanına, dolayısıyla da Google Chrome'a 1.000'den fazla kod kazandıran Microsoft, yeni bir tarayıcı üzerinde çalışmaya başladığını yaklaşık bir yıl önce duyurmuş ve kısa bir süre önce de Chromium tabanlı yeni Edge'in kararlı sürümünü yayınlamıştı.

Chromium tabanlı Edge, Google Chrome'la pek çok ortak özelliğe sahip çünkü yukarıda da bahsettiğimiz gibi her iki internet tarayıcısı da aynı taban (Chromium) üzerine kurulu. Elbette bu durum, iki teknoloji devinin ortak çalışmasının da önünü açtı çünkü Microsoft'un yeni Edge üzerinde yaptığı geliştirmeler, Chromium tabanlı olmasından ötürü Google için de bir kazanç anlamına geldi.