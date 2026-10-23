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Microsoft’un Yeni Yapay Zekâsı, Hastalık Teşhisinde Doktorları Geride Bıraktı!

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Microsoft ve OpenAI iş birliğiyle geliştirilen Diagnostic Orchestrator sistemi, karmaşık tıbbi vakalarda uzman doktorları belirgin farkla geride bıraktı.

Microsoft’un Yeni Yapay Zekâsı, Hastalık Teşhisinde Doktorları Geride Bıraktı!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Microsoft, yapay zekânın sağlık alanındaki potansiyelini somut bir klinik başarıya dönüştürmek adına yeni geliştirdiği Diagnostic Orchestrator sistemini duyurdu. Science'ta yayımlanan araştırmaya göre bu sistem, tek bir yapay zekâ modeline dayanmak yerine tıpkı bir uzman hekim kurulu gibi çalışan çoklu ajan mimarisini temel alıyor.

Yapay zekâ ajanları semptomları ve hastanın geçmiş verilerini analiz ediyor, hangi testlerin istenmesi gerektiğine karar veriyor ve tıpkı doktorların izlediği metodolojiye benzer şekilde teşhise ulaşıyor.

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Microsoft’un Yeni Yapay Zekâsı, Hastalık Teşhisinde Doktorları Geride Bıraktı!
docaimanset

Teşhiste doktorları geride bıraktı

docaimanset

Araştırma kapsamında sistem, The New England Journal of Medicine (NEJM) tarafından yayımlanan yüzlerce vaka raporu ve Boston’daki Beth Israel Deaconess Medical Center’ın acil servis verilerinden oluşturulan SDBench adlı yeni açık kaynak kodlu test seti üzerinde denendi.

NEJM vakalarında Microsoft’un yapay zekâ sistemi %83 civarında teşhis doğruluğu yakalarken referans kaynaklar kullanan genel hekimlerin doğruluk oranı %36’da, referanssız çalışan hekimlerin oranı ise %22’de kaldı. Acil servis vakalarında da benzer şekilde sistem %80 doğruluk oranına ulaşırken insan hekimlerin ortalaması %47 düzeyinde gerçekleşti.

Sistemin arkasındaki teknolojik altyapıyı incelediğimizde yapay zekâ mimarisinin OpenAI imzalı GPT-5 modeliyle beslendiği öne çıkıyor. Projenin ilk aşamalarında GPT-4.1 kullanılırken model kapasitesindeki gelişmelerin çoklu ajan mimarisinin sağladığı koordinasyon avantajını ortadan kaldırmadığı saptandı. Araştırma makalesinde GPT-6 Astra, Meta Muse Wonder Full, Google Gemini 4 Argon veya Anthropic Opus 5.5 gibi daha yeni modeller bulunmasa da Diagnostic Orchestrator tek başına çalışan diğer modellerden daha yüksek performans sergiledi.

Tüm bu yüksek doğruluk oranlarına karşın Microsoft yetkilileri ve Microsoft AI CEO'su Mustafa Suleyman, teknolojinin yaygın klinik kullanıma geçmesi için katetmesi gereken uzun bir yol olduğunu vurguladı. Çalışma şimdiye dek yalnızca geçmiş vaka verileri üzerinden yürütüldüğü için gerçek zamanlı klinik koşullarda nasıl performans göstereceği henüz netleşmiş değil. Şirket, sistemin gerçek dünya hastane şartlarındaki başarısını ölçmek adına önümüzdeki birkaç ay içinde klinik doğrulama testlerine başlamayı hedefliyor.

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