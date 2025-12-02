Microsoft yılbaşına özel buram buram nostalji kokan kazaklar satışa sundu

Microsoft, klasik Clippy, Zune ve Xbox temalı kazak koleksiyonunu tanıttı. Geliri Girls Who Code’a gidecek özel seri, 2023’te de büyük ilgi topladı.

Microsoft’un her yıl geleneksel hale getirdiği “çirkin kazak” koleksiyonu bu yıl Clippy, Zune ve klasik Xbox temalarıyla geri döndü. 1990’ların ofis yardımcısı Clippy, unutulmaz kahverengi Zune ve orijinal Xbox tasarımı, nostalji sevenler için bir araya geldi.

Kazaklar 75 dolar fiyatla Xbox Gear mağazasında satışa çıktı. Microsoft, bu koleksiyonla hem eğlenceli bir nostalji sunmayı hem de anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine katkıda bulunmayı hedefliyor. Gelirin tamamı, genç kadınların kodlama ve teknolojiye katılımını destekleyen Girls Who Code’a bağışlanacak.

Clippy temalı kazakta dev bir ataç figürü, Zune kazakta “kahverenginin gururu” yansıtılırken, Xbox kazağında ilk modelin yeşil-siyah renkleri dikkat çekiyor. Kazaklar sınırlı üretim olduğu için kısa sürede tükenebilir.

Microsoft, 2023’te de bu temalı kazaklarla büyük ilgi toplamıştı. Bu gelenek, markanın nostaljik unsurları günümüze taşıma stratejisinin parçası olarak değerlendiriliyor.