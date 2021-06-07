İş istihbaratı uygulamaları satan MicroStrategy, Bitcoin yatırımlarını artırmak amacıyla 400 milyon dolarlık borç aldı. Halihazırda elinde 92 bin 79 adet Bitcoin bulunan şirketin bu hamlesi, “ölmekte olan bir para üzerinde spekülasyon yarattığı” suçlamasıyla tepki çekti.

İş istihbaratı uygulamaları satan MicroStrategy, daha fazla Bitcoin almak üzere 400 milyon dolarlık borç aldı. Mevcut varlıklarını kayıttan düşen girişim şirketi, şu anda pek de iyi bir yerde olmayan Bitcoin için yapılan ilk yüksek riskli şirket tahvilini gerçekleştirmiş oldu.

MicroStrategy, bugün yaptığı açıklamada ilk çıkarılan hisse senedi kayıtlarının ehliyetli alıcı müesseseleri için erişilebilir olacağını duyurdu. Bloomberg verilerine göre 2016’dan beri kapalı arzı işletme faaliyetlerinden gelen bütün nakit akışından 23 milyon dolar daha fazla olan şirket, dijital varlığın fiyatındaki dalgalanmalarla ilgili kayıplar nedeniyle bir sonraki kazanç raporunda yaklaşık 284,5 milyon dolarlık bir kayıp yaşandığını söyledi.

Borçla Bitcoin alma hamlesi tepki çekti

Michael Saylor’ın liderliğindeki MicroStrategy, dünyanın en hızlı yükselen kripto para şirketlerinden biri haline geldi. Daha fazla kripto gelir elde etme arayışında olan şirket, şimdiden yaklaşık 1 milyar dolar değerinde dönüştürülebilir tahvil ihraç etti. Saylor'un Bitcoin’i resmen şirket stratejisine çevirmeye yönelik adımları, eleştirmenlerin tepkisini çekti.

“400 milyon dolarlık borç, bir büyümeyi finanse etmek için kullanılmıyor. Uçucu bir varlık üzerinde spekülasyon yapmak için kullanılıyor.” ifadelerini kullanan gelir stratejisi uzmanı Marc Lichtenfeld, tepki dolu sözlerine şu şekilde devam etti: “MicroStrategya artık işleyen bir şirket mi, yoksa 400 milyon dolar borcu olan bir Bitcoin sunucusu mu?”

MicroStrategy, mayıs ayı ortalarında elinde 92 bin 79 adet Bitcoin tuttuğunu, bu Bitcoin’lerin toplamda yaklaşık 2,25 milyar dolara alındığını; alınan fiyatın ise Bitcoin başı ortalama 24 bin 450 dolar olduğunu açıklamıştı. Bugün yapılan açıklamalar, şirketin şu anda elinde tuttuğu Bitcoin’leri MacroStrategy adlı yeni bir alt kuruluşun saklayacağını bildirdi.