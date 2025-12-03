Tümü Webekno
Minecraft isimlendirme politikasını değiştiriyor: Yıla göre sürüm numarası olacak

Minecraft, 2026 itibarıyla “yıl.sürüm.yama” şeklinde yeni bir numaralandırma sistemine geçiyor. Bu sadeleşme, güncellemeleri takip etmeyi kolaylaştıracak.

Minecraft isimlendirme politikasını değiştiriyor: Yıla göre sürüm numarası olacak
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Minecraft geliştiricisi Mojang, yıllardır kullandığı “major.minor.patch” formatını bırakıyor. Yeni sistemde sürümler artık “yıl.sürüm.yama” şeklinde adlandırılacak. Örneğin 2026’nın ilk sürümü “26.0”, ikinci güncelleme “26.1” gibi olacak.

Bu değişiklik Java ve Bedrock sürümleri için aynı yıl kodunu taşısa da alt numaraları farklı olabilecek. Böylece oyuncular, hangi yılın hangi sürümünde olduklarını çok daha kolay anlayabilecek.

Ekran görüntüsü 2025-12-03 111624

Yeni sistem, oyuncuların deneyimini doğrudan etkilemese de geliştiriciler ve mod yapımcıları için daha düzenli bir yapı sunuyor. Güncellemeleri takip etmek artık daha kolay olacak.

Bu sadeleşme, Mojang’ın son dönemde başlattığı “Game Drop” sistemiyle de uyumlu. Yıl içinde birden fazla içerik güncellemesi sunulacağı için bu sistem, sürüm yönetimini kolaylaştıracak.

Minecraft

