Mojang, Minecraft’ın VR desteğini Mart 2025 itibarıyla sonlandıracak. Java sürümünde ise VR deneyimi devam edecek.

Mojang, popüler oyunu Minecraft’ın sanal gerçeklik (VR) desteğini sonlandıracağını duyurdu.

Mart 2025 itibarıyla oyun tüm VR başlıklarıyla uyumsuz hale gelecek. Oculus Rift, Windows Mixed Reality ve Meta Quest gibi cihazları etkiliyor.

2025’te VR desteği bitiyor

Mojang, daha önce PlayStation VR desteğini de kaldıracağını açıklamıştı. Oyuncular, bahar güncellemesiyle birlikte Minecraft dünyalarında inşaya devam edebilecek ancak VR desteği olmadan. Minecraft Marketplace üzerinden yaptıkları satın alımları, geleneksel grafik cihazlarında kullanmaya devam edebilecekler. Bununla birlikte, Java sürümünü kullananlar, Vivecraft gibi modlarla veya QuestCraft gibi bağımsız portlarla VR deneyimini yaşamaya devam edebilecek.

Minecraft, ilk olarak 2016 yılında Samsung'un Gear VR başlıklarıyla satışa sunulmuştu. O zamandan beri, Oculus Rift ve PlayStation VR desteği de eklenmişti. VR desteğinin sona ermesi, Mojang’ın ayrıca 2020 yılında kapattığı artırılmış gerçeklik uygulaması Minecraft Earth ile birlikte şirketin VR ve artırılmış gerçeklik alanındaki stratejilerinin değiştiğini gösteriyor.