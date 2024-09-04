Uzun zamandır beklenen Minecraft filminden Jack Black ve Jason Momoa'lı ilk fragman yayımlandı.

Tarihin en büyük oyunları arasında yer alan Minecraft'ın filmi uzun süre önce duyurulmuştu. Warner Bros. imzalı olacak Minecraft filminden ilk fragman geldi. Fragmanda ayrıca yapımın vizyon tarihi de 4 Nisan 2025 olarak karşımıza çıktı.

Minecraft filminin ilk fragmanında, artık standart hâle gelmiş şekilde oyun evreninin beyaz perdeye nasıl yansıtılacağını ve ana karakterleri görüyoruz. Ayrıca başrol oyuncuları olan Jason Momoa ve Jack Black de fragmanda karşımıza çıkıyor. Fragmanda da gördüğümüz üzere Steve karakterini canlandıran Jack Black, kendisini "Ben Steve'im" şeklinde tanıtıyor.

İşte Minecraft fragmanı

Yönetmen koltuğunda Jared Hess'in yer aldığı yapımın senaryosunda ise Chris Bowman, Rob McElhenney ve Hubbel Palmer imzası bulunuyor. Oyuncu kadrosunda ise Jason Momoa ve Jack Black dışında Emma Myers, Jennifer Coolidge, Danielle Brooks, Sebastian Eugene Hansen gibi isimler yer alıyor. Kalabalık bir yapımcı kadrosuna sahip olan filmde Minecraft evrenini de daha yakından tanıyacağız.

Minecraft, 2011 yılında piyasaya çıkmış ve ilk günden bu yana da büyük bir oyuncu kitlesi kazanmıştı. Oyunun yapımcısı olan Mojang Studios, 2014 yılında 2,5 milyar dolar karşılığında Microsoft bünyesine katılmıştı. Oyunun şu anda da milyonlarca oyuncusu olduğu biliniyor. Minecraft'ın oyuncu sayısı 140 milyonu geçmişti.

Minecraft filmi, 4 Nisan 2025'te vizyona girecek.