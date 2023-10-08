Japon otomotiv şirketi Mitsubishi, Haziran ayında tanıttığı Colt modelini satışa sundu. Yenilenen Renault Clio'nun adeta ikiz kardeşi olan Colt, Avrupa'da ön siparişle satın alınabilecek.

Otomotiv devlerinden biri olan Mitsubishi, bu yıl Haziran ayında düzenlediği bir etkinlikte Colt modelini tanıttı. Bir süredir Türkiye'de göremediğimiz Colt modeli, 9 yıl aradan sonra Türkiye'de üretilmeye başlandı.

Üretim sürecini üstlenen Oyak Renault, B segment otomobili Bursa'da üretip tüketiciye buluşturuyor. Aracın tasarımına baktığımızda, bize Renault Clio'yu bariz bir şekilde anımsatıyor.

Renault Clio'nun ikiz olan Mitsubishi Colt, Bursa'da üretildikten sonra ön siparişe açıldı.

İkiz kardeş diyoruz çünkü Mitsubishi Colt, teknik detayları ve tasarımıyla Renault Clio'nun birebir aynısı. Mitsubishi, neredeyse tüm tasarım ve teknik özellikleri Cilo'dan almış. Aralarındaki tek farkın, Mitsubishi'nin araca Mitsubishi logosunu koyması olduğunu görüyoruz.

Ancak aracın ön kısmında Clio'ya göre hafif değişiklikler yapılmış durumda. Mitsubishi, aracın ön ızgarasında krom malzeme kullanmayı tercih etmiş.

Yenilenen Clio'nun lansmanından sonra Mitsubishi, Clio'nun arka aydınlatmasını kopyalamış durumda. Bu aydınlatmayı daha önce Toyota'nın Corolla Hatchback'inde görmüştük.

Yenilenmiş Renault Clio'nun hibrit versiyonu olan Mitsubishi Colt, Oyak Renault bünyesinde Türkiye'de üretiliyor. Böylelikle Oyak Renault, ilk defa Renault dışında başka bir marka için otomobil üretmiş oldu.

9 yıl aradan sonra ilk defa yollarda göreceğimiz Mitsubishi Colt, Avrupa'da 17,590 Euro ile ön siparişle satışa sunuldu. Türkiye'de üretilmesine rağmen Colt'u ülkemizde ne zaman göreceğimiz ise henüz bilinmiyor.