Renault, 2024 model Scenic'i tanıttı. Artık sadece elektrikli versiyona sahip olacak "Scenic E-Tech" isimli otomobil, MPV yerine SUV gövde tipine sahip olacak. Aracın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği şimdilik bilinmiyor.

Fransız otomobil devi Renault, bugün düzenlediği bir etkinlikte yeni nesil Scenic'i resmen tanıttı. Geçmişte daha çok MPV olarak gördüğümüz otomobil, artık bir SUV. Öte yandan; beşinci nesil Renault Scenic artık sadece elektrik motoruyla çalışacak. Gelin hep birlikte 2024 model Renault Scenic E-Tech'e yakından bakalım.

Yeni nesil Scenic, tasarımı açısından eski modeller ile kıyaslanamaz. Ancak bu otomobil, Renault'un piyasadaki diğer SUV modellerine benzerlik gösteriyor. Bu bağlamda; yeni nesil Clio'da da gördüğümüz tampon tasarımını benimseyen otomobil, far tasarımında ise Megane E-Tech'ten esinlenmiş durumda. Şık bir ızgara ve gövdeye gömülü kapı kolları ile tamamlanan tasarım özellikleri, 2024 Scenic E-Tech'i oldukça premium hissettiriyor.

Karşınızda Renault Scenic E-Tech

2024 Renault Scenic E-Tech'in arka kısmında da keskin hatlar görüyoruz. Ancak araçta ilginç bir tasarım detayı var. Pek çok marka, son dönemlerde bagaj kapağını boydan boya kaplayan ışık barı kullanıyor. Ancak Renault Scenic'te böyle bir tasarım tercih edilmedi.

Renault, 2024 Scenic E-Tech'te modern ancak bir o kadar da şık bir kabin oluşturdu. Şirket, yeni SUV'da OpenR olarak isimlendirdiği bir dijital gösterge ekranı kullandı. TFT yapıdaki bu ekran 12.3 inç boyutunda. Orta konsolda ise dikey olarak yerleştirilen 12 inç dikey bilgi-eğlence ekranı bizleri karşılıyor. Lansman sırasında sürdürülebilirlik vurgusu yapan Renault, kabinin büyük oranda geri dönüştürülmüş malzemeden imal edildiğini açıkladı.

2024 Renault Scenic E-Tech, 4.470 milimetre uzunluk, 1.864 milimetre genişlik, 1.571 milimetre yükseklik değerine sahip olan bir otomobil. Şirkete göre bu otomobilde 545 litre bagaj alanı sunulacak. Eğer büyük bir aileniz varsa ve Scenic'in MPV dönemlerindeki ölçülerine alışıksanız, bu rakamları önemsemelisiniz.

Renault, 2024 model Scenic E-Tech'te birden çok motor seçeneği sunacak. Temel versiyonda 170 beygir gücü ve 280 Nm tork üreten bir motor, 60 kWh kapasiteli bir batarya ile eşleştirilecek. Bu versiyon, 420 kilometreye kadar menzil değeri sunacak ve 0-100 km/s hızlanmasını 9,3 saniyede tamamlayacak. Renault, temel donanım seçeneğine sahip Scenic E-Tech'in maksimum hızını 150 km/s olarak sınırladı.

Gırtlak dolu versiyon Scenic E-Tech'te ise 220 beygir gücü, 300 Nm tork üreten bir motorla karşılaşacağız. 87 kWh kapasiteli batarya ile eşleştirilen versiyon, 620 kilometreye kadar menzil sunacak. 0-100 km/s hızlanma süresi 8,4 saniye olarak açıklanan 2024 Scenic E-Tech, maksimum 170 km/s hız yapacak. Tüketicinin bu versiyonda 150 kW'ye kadar hızlı şarj desteği bulacağını söyleyelim.

Renault Scenic E-Tech'in çıkış tarihi ve fiyatı ile ilgili yapılmış bir açıklama bulunmuyor. Öte yandan; bu aracın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği de şu an için net değil.

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