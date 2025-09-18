Tamamen Elektrikli Olan Yeni Mitsubishi Eclipse Cross Duyuruldu: İşte Özellikleri

Mitsubishi, 2026 model tamamen elektrikli Eclipse Cross’u tanıttı. İşte Renault Scenic E-Tech altyapısıyla geliştirilen modelin özellikleri!

Mitsubishi, Avrupa pazarında yeni adımını attı. 2026 Eclipse Cross, Renault Scenic E-Tech temel alınarak geliştirilen tamamen elektrikli bir crossover olarak tanıtıldı.

Mitsubishi, Avrupa’daki modellerini son yıllarda Renault iş birliğiyle şekillendiriyor. Clio temelli Colt, Captur’dan türetilen ASX ve Symbioz kökenli Grandis’in ardından şimdi de Eclipse Cross, Scenic E-Tech altyapısıyla karşımıza çıkıyor. Kaput, ızgara ve tamponda yapılan küçük tasarım değişiklikleri modele farklı bir kimlik kazandırsa da genel görünüm hâlâ Renault izlerini taşıyor.

Eclipse Cross özellikleri

İç mekânda ise 12,3 inçlik dijital gösterge paneli ve 12 inçlik dikey dokunmatik ekran öne çıkıyor.

Üst donanım seçeneklerinde ise elektro-kromik film kullanılan panoramik cam tavan yer alıyor. Aracın motoru önde konumlandırılmış ve 215 beygir güç ile 300 Nm tork üretiyor.

87 kWh batarya ile desteklenen bu motor, aracı 0’dan 100 km/sa hıza 8,4 saniyede çıkarabiliyor. WLTP standartlarına göre menzil 600 kilometreye kadar uzanıyor ve 150 kW hızlı şarj desteği de bulunuyor.

Aynı zamanda 2026’nın ilerleyen dönemlerinde, 60 kWh bataryaya sahip ve 420 kilometre menzil sunan daha düşük kapasiteli bir versiyonun da piyasaya çıkması bekleniyor.

Eclipse Cross ismi 2017’den bu yana kullanılıyor ve yeni versiyonla birlikte tamamen elektrikli bir modele dönüşmüş durumda. Üretim ise yılın son çeyreğinde Renault’nun Fransa’daki Douai tesisinde başlayacak.