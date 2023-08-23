Bankacılık sektörü, mobil uygulama ve internet şubeleri gibi dijital kanallardan döviz dönüşlü KKM hesabı açma hizmetine son verdi. Şubelerden ise bu hizmetin devam edeceği bildirildi.

Geçtiğimiz yıllarda başlayan Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Ekonomim’in haberine göre bankacılık sektörü, dijital kanallardan döviz dönüşlü KKM hesabı açma hizmetine son verdi.

Merkez Bankası’ndan sadeleşme beklerken düzenlemelerle karşı karşıya kalan ve KKM’den TL mevduata dönüşe çabalayan sektör, toplantılar ve Merkez Bankası’yla bir araya geldikten sonra ilk adım olarak bu hamleyi yaptı.

Şubelerden KKM hizmeti devam edecek, mobil uygulama ve internet şubelerinden gerçekleştirilemeyecek

Sektör kaynaklarına dayandırılan haber, artık mobil uygulama ve internet şubelerinden döviz dönüşlü KKM yapılmasının tasarruf sahibini ikna için kapatıldığını ortaya koydu. Şubelerden ise hizmetin devam ettiği belirtildi. KKM müşterisinin TL mevduata dönüş için ikna edilmek istendiği, bu yüzden yüz yüze görüşme yapılabilen şubelerin daha uygun olduğu da kaynakların paylaştığı bilgiler arasında yer aldı.

Öte yandan yeni dönemde ikili bir faiz uygulanması ihtimalinin de olduğu ifade edildi. Ekonomim’e göre bir kaynak, hiç KKM’ye girmemiş sadece TL mevduat müşterisi olan tasarruf sahiplerine düşük faiz, KKM vadesi dolana ise TL vadeli mevduata cezbedebilmek için yüksek faiz verilebileceğini kaydetti.

KKM’nin büyüklüğü 3,36 trilyon liraya ulaştı. Hesaplamalar, toplam KKM hesaplarının %70’inin döviz dönüşlü olduğunu gösteriyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verileri ise kur korumalı mevduatın toplam mevduattaki oranının %26 olduğunu ortaya koyuyor.