Ülkemizde de çok büyük bir kitleye sahip olan Mobile Legends: Bang Bang, artık travma etkisi yaratan "Telefonunu çıkar." sözünü reklam sloganı yaptı.

Mobil oyun veya mobil MOBA dendiğinde akla gelen ilk yapımlardan olan Mobile Legends: Bang Bang, oldukça ilginç bir reklam paylaştı. Oyunun 121.000 aboneli Türkiye YouTube kanalı, popüler YouTuber Barış Can’ın da içinde bulunduğu bir reklam filmi paylaştı. 1 buçuk dakika uzunluğundaki reklamın konusu da oldukça ilginç.

Ülkemizde özellikle de seçim gibi siyasetin kaynadığı dönemlerde çıkan ekonomi tartışmaları, bildiğiniz üzere çoğu zaman genç nesili ile yaşlı nesili karşı karşıya getiriyor. Sık sık gördüğümüz bu karşılaşmaları düşündüğümüzde ise aklımıza gelen ilk söz; “Telefonunu çıkar!” oluyor.

Ekonomik sıkıntının olmadığını, zira herkesin elinde binlerce liralık telefon olduğunun altını çizen bu söz, Mobile Legends’ın reklam sloganı oldu.

Reklam, Barış G ismiyle bildiğimiz YouTuber’ın, etrafındaki yaşlı bireylerin arasında sokak röportajı vermesiyle başlıyor. Bir mobil oyunun sunması gerekenleri anlatan YouTuber konuştukça etrafına yaşlılar toplanıyor. Mobile Legends: Bang Bang’in profesyonel turnuvalarından, bu turnuvalarda ülkemizin de temsil edildiğinden, ne çok kısa ne de çok uzun süren (10 dakikalık) maç sürelerinin olmasından ve farklı konumlardaki oyuncuları bir araya getirmesinden bahseden Barış G konuştukça etrafına insanlar toplanıyor.

Daha sonra ise etraftaki kalabalıktan biri çıkıp geliyor ve Barış’dan telefonunu çıkarmasını istiyor. Tabii korkulan olmuyor. Gelen amcamız “Yaz bakayım, Mobile Legends.” dedikten sonra Barış’ın oynayışını heyecanlı gözlerle izliyor.

YouTube üzerinde oldukça olumlu geri dönüşler alan bu reklamlar hakkında siz ne düşünüyorsunuz?

Sosyal medyadaki geri dönüşler: