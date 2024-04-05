Serg Pavlov isimli YouTuber, birbirinden farklı oyunları android telefonunda çalıştırıyor.

iPhone 15 serisinin tanıtılmasıyla birlikte Assassin’s Creed: Mirage, Death Stranding ve Resident Evil 7 gibi oyunların cebimizdeki telefonlardan oynanabileceğini gördük. Oyunculuk açısından oldukça önemli olan bu gelişme, diğer yüksek bütçeli oyunların da telefonlarda oynanabileceğini gösteriyor.

Fakat bu oyunların tek tek çıkmasını beklemek istemeyen bir YouTuber, Red Magic 9 Pro telefonunda Red Dead Redemption 2 oynamayı başardı. Her ne kadar FPS durumu yerlerde olsa da oyunun mobil cihazda çalıştırılması oldukça ilginç. Bunu başarma yöntemi de aynı şekilde.

İşin özünde uyumluluk katmanları yatıyor.

Uyumluluk katmanlarını emülatorler gibi düşünebiliriz. Bu katmanlar bir ortam için yazılan programların farklı bir ortamda çalıştırılmasını mümkün kılıyor. Bu örnekte uyumluluk katmanlarından Wine’ın kullanıldığını görüyoruz. Wine, Windows oyunlarının Android gibi Unix işletim sistemlerinde oynatılmasını mümkün kılıyor. Bunu sağlamak için de MOBOX emülatörünü tercih etmiş.

960 x 540 çözünürlükte oynanan Red Dead Redemption 2’de ses, kaplama ve diğer grafik hatalarını sık sık görüyoruz. Ayrıca YouTuber, cihaz aşırı ısındığı için ekstradan soğutucu kullandığını da belirtmiş. Pavlov, aynı yöntemle farklı oyunları da android telefonunda çalıştırmayı başarmış. Yaptığı testler sonucunda da hangi oyunların nasıl performans verdiğini gösteren bir tablo ortaya koymuş. Bu linkten ulaşabileceğiniz tabloda hangi oyunun kaç FPS verdiğini, oynanabilir durumda olup olmadığını, ileride yapılacak testleri ve diğer ilginç bilgileri görebilirsiniz.

Örneğin Neef for Speed: Shift’in sorunsuz çalıştığı, tabloda belirtilmiş.