MK 11: Aftermath Friendship İçin Tanıtım Videosu Yayınlandı

Warner Bros. Interactive Entertainment ve NetherRealms Studios; Mortal Kombat:11 Aftermath Friendship genişleme paketi için bir tanıtım videosu yayınladı. Yeni genişleme paketi, 26 Mayıs’tan itibaren oyunculara sunulacak.

NetherRealm Studios, QLOC ve Shiver tarafından geliştirilen, Warner Bros. Interactive Entertainment tarafından yayınlanan, oyun dünyasının en kanlı oyunlarından bir tanesi olan Mortal Kombat 11, geçtiğimiz senenin nisan ayında oyunculara sunulmuştu.

PlayStation 4, PC, Xbox One, Google Stadia ve Nintendo Switch platformlarına çıkan oyunu eleştirmenler beğenirken serinin hayranları pek memnun kalmamıştı ancak oyunun Steam değerlendirmesinin de 'Çok Olumlu' olduğunu söyleyelim. Yani Mortal Kombat 11 konusunda kafalar biraz karışık diyebiliriz.

Mortal Kombat 11: Aftermath tanıtım videosu:

Oyunun yayıncısı Warner Bros. Interactive Entertainment ve geliştiricisi NetherRealms Studios, Mortal Kombat 11: Aftermath genişleme paketindeki Friendship (Dostluk) teması için bir tanıtım video yayınladı. Yayınlanan tanıtım videosundan gördüğümüz kadarıyla oyun dünyasının en kanlı oyunlarından bir tanesinin biraz daha şirin hâle geldiğini söyleyebiliriz.

Oyunun Steam sayfasındaki oyun açıklaması kısmında Mortal Kombat 11: Aftermath hakkında şöyle söyleniyor: “MK11'in orijinal sinematik hikâyesinde, yeni bir tehditkâr düşman, zamanı büküp olayların gidişatını değiştirerek kendi karanlık tarihini yazmak isterken Earthrealm'ın koruyucularının rolünü üstlenin. Aftermath, büyük övgü toplayan hikâyeyi yepyeni bir macerada devam ettiriyor. Kırılgan ittifaklar sınanıyor ve iki dünyanın kaderi tehlikede. Şimdi yeni bir gelecek inşa etmenin tam zamanı.”

26 Mayıs tarihinde yayınlanacak olan Aftermath genişleme paketiyle birlikte oyunun hikâyesine Aftermath finali ekleniyor, dövüşçü kadrosuna ek olarak Sheeva ve Fujin karakterleri geliyor. Aftermath, ayrıca RoboCop karakterini ve Kombat Paketi'ndeki Terminator, Spawn, Joker gibi tüm konuk karakterleri içeriyor.

Mortal Kombat 11’i daha önce satın almadıysanız, içerisinde Mortal Kombat 11 oyunu ve Kombat Paketi’nin de yer aldığı Mortal Kombat: Aftermath Kollection’ı Steam üzerinden 102 TL’ye satın alabilirsiniz.