Ash Williams, DLC Karakteri Olarak MK11'e Gelebilir

Evil Dead'in baş kahramanı Ash Williams, Mortal Kombat 11'e DLC olarak gelebilir. Popüler korku serisinin ikonik karakteri, sızdırılan bir e-postada Mortal Kombat 11'in lisanslı karakteri olarak göründü.

Mortal Kombat 11'in ilk beta sürümünden itibaren, Evil Dead'den Ash Williams'ın oyuna bir DLC karakteri olarak geleceği söyleniyordu. Ancak Evil Dead filmlerinde karakteri canlandıran Bruce Campbell, bu söylentileri reddetmişti. Yeni bir sızıntı, karakterin dövüşçü kadrosuna katılacağını gösteriyor.

Mortal Kombat 11 hakkında atılan bir e-postanın ekran görüntüsü, Evil Dead serisindeki Army of Darkness Ash Williams'ın yakında oyuna bir DLC karakteri olarak geleceğini ortaya çıkardı. E-postanın alt kısmında Terminator, Joker ve Spawn dahil olmak üzere oyuna gelen tüm DLC karakterlerinin lisansları ve markaları yer alıyor.

Daha önce veri madencileri tarafından ortaya çıkarılan Ash Williams referansları, Mortal Kombat 11'e gelen güncellemelerin ardından kaldırılmıştı. Geliştirici NetherRealm, resmi bir açıklama yapmasa da Ash'in Mortal Kombat 11'e geleceğine dair kanıtlara artık bir yenisi daha eklenmiş oldu.

Ash Williams'ın yanı sıra, Mortal Kombat 11'in oyun dosyalarından kaldırılan başka DLC karakterlerinin de olduğuna dair kanıtlar var. Oyunun dosyalarında Sheeva ve Fujin'e referanslar olduğu ortaya çıktı ve bu da Kombat Pack 2'nin yakında duyurulabileceğinin bir göstergesi olabilir. Koronavirüs salgını nedeniyle büyük oyun etkinlikleri iptal edildiğinden, şu anda yeni Mortal Kombat 11 DLC'sinin ne zaman duyurulacağına dair bir ipucu yok.