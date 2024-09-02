Araba dediğimiz zaman ilk baktığımız noktalardan biri tasarımı. Tasarımın en önemli ögelerinden biri de farları. Biz de baktıkça hayranlık uyandıran far tasarımlarını derledik.

Listemizde Bugatti’den Volvo’ya kadar pek çok markanın otomobili yer alıyor.

Ancak sadece güncel modellere değil, eski modellere de yer vermeye çalıştık. Lafı uzatmadan listemizdeki farlara göz atalım.

Listeye zirveden bir giriş yapalım: Bugatti Chiron

Chiron’un bu LED farları, direksiyon hareketlerine ve hızına göre otomatik olarak konumlanıyor.

İtalyan efsanesi: Alfa Romeo 159

Eskimeyen bir tasarıma sahip Alfa Romeo 159’un farları, hâlâ günümüzdeki otomobillere taş çıkartır nitelikte. Üç yuvarlak far, Alfa Romeo’nun karakteristik özelliklerinden biri.

Thor'un çekici: Volvo S60

Volvo’nun farklı modellerinde de görebileceğimiz bu tasarım, oluşturduğu T şekliyle 'Thor’un Çekici' olarak adlandırılıyor.

Eskimeyen otomobillerden: BMW 5 Serisi (E39)

Eskimeyen efsane otomobillerden biri olan BMW 5 Serisi'nde yer alan çift yuvarlak far düzeni, BMW’nin o dönemde sık sık kullandığı, imza niteliğindeki bir tasarımı.

Lamborghini Miura

Lamborghi’nin dönüm noktası modellerinden biri ve süper car'ların atası diyebileceğimiz Miura’nın bu pop-up farları, aerodinamik tasarım düşünülerek üretilmiş.

Bir şeylere kızmış olmalı: 1959 Buick Invicta

''Cesur bir far tasarımı nasıl olurdu?'' sorusuna cevap gibi duran Buick Invicta’nın farları, döneminin de modası olan dörtlü far düzenini ilginç bir şekilde ele almış.

Listenin finalinde bir klasik: Dodge Charger

Çok alışık olmadığımız gizli far düzeni, Charger’ın yatay olarak uzanan ön ızgara tasarımını hiç etkilemeyerek diğer modellerden ayrışmasını sağlıyor. Ayrıca aracın aerodinamisine de katkı sağlıyor.

Hem güncel hem de eski otomobillerden ilginç ve güzel far tasarımlarını derledik.

İçeriğimizi noktalamadan hatırlatalım, daha pek çok farklı markanın ve modellerin farlarına da bir sonraki içeriğimizde değineceğiz. Sizin de önerileriniz varsa yorumlara bekliyoruz.

Bu içeriklere de göz atabilirsiniz: