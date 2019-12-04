ABD'nin köklü teknoloji üreticilerinden bir tanesi olan Motorola, bir süredir akıllı telefon sektöründeki çalışmalarını değiştirmiş durumda. Şirket, bir süredir akıllı telefon sektöründe istediği başarıyı yakalayamadı ancak One serisi telefonlar ile ses getirmeyi başardı. Elbette bu durum, şirketin One serisindeki telefonlarının orta ve üst segmentin tam arasında olmasından kaynaklanıyor.
Motorola şimdi de, One serisine yeni bir üye daha ekledi. "Hyper" olarak isimlendirilen bu akıllı telefon, uygun fiyatına rağmen yüksek donanımsal özelliklere sahip ve son dönemlerin ses getiren akıllı telefonlarından One Plus 7 Pro'ya benzerliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Dilerseniz hemen Motorola One Hyper'ın nasıl göründüğüne, özelliklerinin ne olduğuna ve fiyatına yakından bakalım.
Karşınızda Motorola One Hyper
Motorola'nın yeni akıllı telefonu neredeyse çerçevesiz olan bir yapıya sahip. Ayrıca telefonun ekranında herhangi bir çentik ya da deliğin bulunmaması da tüketicilerin daha iyi bir ekran deneyimi yaşamalarını sağlıyor. 6.5 inç boyutundaki bu ekran, FHD+ çözünürlük sunuyor.
Motorola One Hyper'ın ismi, telefonun hızlı şarj desteğinden geliyor. Teknoloji devi, bu telefonda 45 watt hızlı şarj desteği sunuyor ve bu şarj teknolojisine de "Hyper Şarj" diyor. Motorola'nın yeni akıllı telefonu bu noktaya kadar üst segment özelliklerini karşılıyor olsa da, şimdi bahsedeceğimiz özellikler, daha çok orta segment akıllı telefonlarda bulunan özelliklerden oluşuyor.
Motorola One Hyper, Snapdragon 675 işlemciden güç alıyor. Bu güç, 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla da destekleniyor. Telefonun sahip olduğu batarya ise 4.000 mAh büyüklüğünde ve One Hyper, kutusundan Android 10 işletim sistemiyle çıkıyor. Telefonun arka kısmında ise 64 MP çözünürlüğündeki bir ana arka kamera ve bu arka kameraya eşlik eden 8 MP çözünürlüğündeki 118 derecelik bir ultra geniş açılı sensör bulunuyor.
Motorola One Hyper teknik özellikleri
- Ekran: 6.5 inç FHD+ (2340 x 1080 piksel) çözünürlüğünde
- İşlemci: 8 çekirdekli Snapdragon 675
- RAM: 4 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 64 MP + 8 MP
- Ön Kamera: 32 MP
- Batarya: 4.000 mAh
- İşletim Sistemi: Android 10
Tüm bu özellikleriyle duyurulan Motorola One Hyper'ın fiyatı ise 399 dolar (yaklaşık 2.300 TL + vergiler) olacak. Ürün bugün itibarıyla Motorola'nın ABD için hazırlanan internet sitesi üzerinden satın alınabiliyor. One Hyper'ın diğer ülke pazarlarına girip girmeyeceği şu an için belirsizliğini koruyor.