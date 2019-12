Motorola, "One" serisi telefonlarına yeni bir üye ekledi. "Motorola One Hyper" olarak karşımıza çıkan bu telefon hem üst segment telefonların hem de orta segment telefonların özelliklerini bünyesinde barındırıyor.

ABD'nin köklü teknoloji üreticilerinden bir tanesi olan Motorola, bir süredir akıllı telefon sektöründeki çalışmalarını değiştirmiş durumda. Şirket, bir süredir akıllı telefon sektöründe istediği başarıyı yakalayamadı ancak One serisi telefonlar ile ses getirmeyi başardı. Elbette bu durum, şirketin One serisindeki telefonlarının orta ve üst segmentin tam arasında olmasından kaynaklanıyor.

Motorola şimdi de, One serisine yeni bir üye daha ekledi. "Hyper" olarak isimlendirilen bu akıllı telefon, uygun fiyatına rağmen yüksek donanımsal özelliklere sahip ve son dönemlerin ses getiren akıllı telefonlarından One Plus 7 Pro'ya benzerliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Dilerseniz hemen Motorola One Hyper'ın nasıl göründüğüne, özelliklerinin ne olduğuna ve fiyatına yakından bakalım.

Karşınızda Motorola One Hyper

Motorola'nın yeni akıllı telefonu neredeyse çerçevesiz olan bir yapıya sahip. Ayrıca telefonun ekranında herhangi bir çentik ya da deliğin bulunmaması da tüketicilerin daha iyi bir ekran deneyimi yaşamalarını sağlıyor. 6.5 inç boyutundaki bu ekran, FHD+ çözünürlük sunuyor.

Motorola One Hyper'ın ismi, telefonun hızlı şarj desteğinden geliyor. Teknoloji devi, bu telefonda 45 watt hızlı şarj desteği sunuyor ve bu şarj teknolojisine de "Hyper Şarj" diyor. Motorola'nın yeni akıllı telefonu bu noktaya kadar üst segment özelliklerini karşılıyor olsa da, şimdi bahsedeceğimiz özellikler, daha çok orta segment akıllı telefonlarda bulunan özelliklerden oluşuyor.

Motorola One Hyper, Snapdragon 675 işlemciden güç alıyor. Bu güç, 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla da destekleniyor. Telefonun sahip olduğu batarya ise 4.000 mAh büyüklüğünde ve One Hyper, kutusundan Android 10 işletim sistemiyle çıkıyor. Telefonun arka kısmında ise 64 MP çözünürlüğündeki bir ana arka kamera ve bu arka kameraya eşlik eden 8 MP çözünürlüğündeki 118 derecelik bir ultra geniş açılı sensör bulunuyor.

Motorola One Hyper teknik özellikleri

Ekran: 6.5 inç FHD+ (2340 x 1080 piksel) çözünürlüğünde

İşlemci: 8 çekirdekli Snapdragon 675

RAM: 4 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 64 MP + 8 MP

Ön Kamera: 32 MP

Batarya: 4.000 mAh

İşletim Sistemi: Android 10

Tüm bu özellikleriyle duyurulan Motorola One Hyper'ın fiyatı ise 399 dolar (yaklaşık 2.300 TL + vergiler) olacak. Ürün bugün itibarıyla Motorola'nın ABD için hazırlanan internet sitesi üzerinden satın alınabiliyor. One Hyper'ın diğer ülke pazarlarına girip girmeyeceği şu an için belirsizliğini koruyor.