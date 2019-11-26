Huawei, Honor markalı ilk 5G destekli telefonlarını Çin'de düzenlediği bir etkinlikle duyurdu. Honor V30 serisi olarak karşımıza çıkan telefonlar, "V30" ve "V30 Pro" olarak isimlendiriliyor.

Çinli teknoloji devi Huawei'nin genç tüketicilere yönelik alt markası Honor'un bir süredir beklenen yeni akıllı telefonları bugün itibarıyla resmileşti. Huawei, Honor markalı ilk 5G telefon modelleri "V30" ve "V30 Pro"yu tüketicilerin beğenisine sundu. Kirin 990 işlemcisinden güç alan telefonlar, 2 ön kamera ve 3 de arka kamera olmak üzere toplamda 5 kameraya sahipler.

Honor'un 5G destekli ilk akıllı telefon modelleri 6.57 inç boyutunda FHD+ çözünürlüğe sahipler. Her iki modelin de ekranında sadece ön kamera deliği bulunuyor. Bu ekranlar, parmak izi okuyucu desteğine sahip değil. Honor V30 ve V30 Pro'nun parmak izi sensörleri, telefonların yan kısmına entegre edilmiş bir şekilde bulunuyor.

Honor V30 serisinin en temel farkını kamera özellikleri oluşturuyor. Honor V30 da 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera sensörü kullanılıyorken Honor V30 Pro da ise 12 megapiksel çözünürlüğünde bir ultra geniş açılı sensör bulunuyor. Ayrıca her iki modelin de ana kamerası, 40 megapiksel çözünürlüğündeki Sony IMX600.

Honor V30 ile Honor V30 Pro arasındaki temel farklardan bir diğeri de işlemciden kaynaklanıyor. Şöyle ki; Honor V30, "Balong 5000" isimli harici bir 5G modeme sahip. Honor V30 Pro'da ise Kirin 990'a entegre edilmiş bir 5G modem bulunuyor. Tüm bunlara ek olarak Honor V30, 4.200 mAh batarya kapasitesine sahipken Honor V30 Pro ise 4.100 mAh batarya kapasitesine sahip.

Honor V30 teknik özellikleri

Ekran: 6.57 inç, FHD+ LCD ekran

İşlemci: Kirin 990 (harici 5G modem)

RAM: 6 GB veya 8 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 40 MP Sony IMX600 + 8 MP, f/2.4 + 8 MP, f/2.4

Ön Kamera: 32 MP + 8 MP

Batarya: 4.200 mAh (40 W hızlı şarj)

Bağlantı: 5G

İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı Magic UI 3.0.1

Honor V30 Pro teknik özellikleri

Ekran: 6.57 inç, FHD+ LCD ekran

İşlemci: Kirin 990 (dahili 5G modem)

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB veya 256 GB

Arka Kamera: 40 MP Sony IMX600 + 8 MP, f/2.4 + 12 MP, f/2.2

Ön Kamera: 32 MP + 8 MP

Batarya: 4.100 mAh (40 W hızlı şarj + 27 W hızlı kablosuz şarj)

Bağlantı: 5G

İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı Magic UI 3.0.1

Honor V30 fiyatı

6 GB RAM + 128 GB depolama alanı 470 dolar (yaklaşık 2.700 TL + vergiler)

8 GB RAM + 128 GB depolama alanı 525 dolar (yaklaşık 3.000 TL + vergiler)

Honor V30 Pro fiyatı

8 GB RAM + 128 GB depolama alanı 555 dolar (yaklaşık 3.200 TL + vergiler)

8 GB RAM + 256 GB depolama alanı 600 dolar (yaklaşık 3.450 TL + vergiler)

Honor V30 serisi Çin pazarına 5 Aralık itibarıyla giriş yapacak. Ardından da diğer pazarlarda satışa sunulacak. Ürünlerin diğer ülke pazarlarında V30 olarak isimlendirilebileceği gibi "Vera 30" ya da "View 30" olarak da isimlendirilme ihtimali bulunuyor. Honor'un yeni akıllı telefonlarının Türkiye'ye gelip gelmeyeceği, gelecekse bile ne zaman geleceği şu an için bilinmiyor.