MrBeast Finans Sektörüne Giriyor: Genç Hayranlarına Yardım Edecek!

MrBeast, 2018'den beri hizmet veren fintech şirketi Step'i satın aldığını açıkladı. Yapılan açıklamada anlaşmanın bedeline ilişkin yapılmadı. Dünyaca ünlü YouTuber, genç hayranlarına yardımcı olmak için böyle bir adım attı.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Açık ara farkla dünyanın en popüler YouTuber'ı olan MrBeast'ten dikkat çeken bir hamle geldi. MrBeast tarafından kurulan Beast Industries, "Step" olarak isimlendirilen bir finans şirketini satın aldı. MrBeast ve ekibinin Step için ne kadar ödeme yaptığı ise şimdilik açıklanmadı.

2018 yılında kurulan ve bugün 7 milyondan fazla kullanıcıya sahip olduğu bilinen Step, genç ve genç yetişkinlere odaklanan bir fintech şirketi olarak hizmet veriyor. Şirketin kuruluş amaçları arasında gençlere finansal okuryazarlık araçları sağlamak gibi hususlar da bulunuyor.

MrBeast, Step ile hayranlarına neler sunacak?

Başlıksız-1

MrBeast'in yeni şirket, gençlere finansal okuryazarlık araçları sağlamanın ötesinde hizmetler sunacak. Bu bağlamda; paranın yönetilmesini sağlayan araçlar ve kredi imkânları, Step ile sunuluyor. Öte yandan; Step Visa Kart ile aidat ve ücretsiz bir şekilde tasarruf, para aktarımı ve yatırım yapma gibi faydalar sağlanıyor.

Yapay Zekâdan Kişisel İsteklerinize Göre Yatırım Tavsiyeleri Almak İçin Kullanmanız Gereken Promptlar Yapay Zekâdan Kişisel İsteklerinize Göre Yatırım Tavsiyeleri Almak İçin Kullanmanız Gereken Promptlar

MrBeast, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Büyürken kimse bana yatırım yapmayı, kredi oluşturmayı veya para yönetmeyi öğretmedi. İşte tam da bu yüzden Step ile güçlerimizi birleştiriyoruz. Milyonlarca gence benim asla sahip olamadığım finansal temeli vermek istiyorum. Yakında paylaşacak çok şey var.

(0)
