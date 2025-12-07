Yapay Zekâdan Kişisel İsteklerinize Göre Yatırım Tavsiyeleri Almak İçin Kullanmanız Gereken Promptlar

Yapay zekâ günümüzde pek çok alanda kullanıldığı gibi finans alanında da analiz ve öneri amacıyla kullanılmakta. Her ne kadar yatırım tavsiyesi olmasa da yapay zekâyı finansal konularda nasıl daha iyi kullanabileceğinize gelin hep birlikte bakalım.

Paranızın değerini korumak veya artırmak artık belki de bir tık uzağınızda... Yatırım tavsiyesi olmasa da yapay zekâ da bu konuda en yakın "dijital" arkadaşınız olabilir.

Diğer pek çok şeyde olduğu gibi bu konuda da yapay zekâdan nokta atışı yanıtlar alabilmek için ona neyi, nasıl soracağınızı bilmeniz, yani doğru "prompt"ları kullanmanız gerekir.

Öncelikle şu uyarıyı yapalım...

Yapay zekâ harika bir analiz aracıdır ancak lisanslı bir yatırım danışmanı değildir. Buradaki öneriler fikir verme ve eğitim amaçlıdır. Son kararı her zaman kendi araştırmanızı yaparak veya bir uzmana danışarak vermelisiniz.

1. Kendi risk profilinizi belirleme

Yatırıma başlamadan önce yapay zekânın sizi tanıması gerekir. Ona sadece "Nereye para yatırayım?" derseniz, size herkes için geçerli olan ama belki de sizin için çok riskli olan bir cevap verebilir.

"Ben 25 yaşındayım ve aylık gelirimden [..... TL] kenara ayırabiliyorum. Yatırım konusunda [Düşük/Orta/Yüksek] risk alabilirim. Hedefim 5 yıl sonra bir araba almak. Benim için uygun olabilecek yatırım araçları (Borsa, Altın, Fonlar vb.) nelerdir ve neden bunları seçmeliyim?"

Bu prompt neden önemli?

Yapay zekâ bu komutla birlikte bir "Terzi" gibi çalışmaya başlar. Yaşınız (gençseniz daha riskli yatırımlara vaktiniz vardır), bütçeniz (az parayla yapılabilecek yatırımlar sınırlıdır) ve vadeniz (5 yıl orta vadeli bir hedeftir) gibi kritik verileri işler. Bu detayları verdiğinizde, yapay zekâ size "Paranızı hemen harcamayın, şu fonlarda değerlendirin çünkü araba hedefiniz için enflasyon üstü getiri lazım" gibi neden-sonuç ilişkisine dayalı mantıklı bir yol haritası çizer.

2. Yatırım araçlarını öğrenme ve karşılaştırma

Finans dünyasındaki terimler bazen kafa karıştırıcı olabilir. Yapay zekâyı bir öğretmen gibi kullanarak karmaşık konuları basite indirgeyebilirsiniz.

"Elimde [..... TL] nakit var. Bunu mevduat faizine yatırmak ile temettü veren hisse senetlerine bölmek arasındaki artı ve eksileri bir tablo hâlinde karşılaştır. Enflasyon ve vergi kesintilerini de göz önünde bulundurarak hangisinin 1 yıl sonunda daha mantıklı olabileceğini yorumla."

Bu prompt neden önemli?

Çoğu insan finansal metinleri okumaktan sıkılır. Bu prompt sayesinde yapay zekâ, karmaşık verileri okunabilir bir tabloya dönüştürür. Sadece "hangisi daha iyi" sorusuna cevap vermekle kalmaz, aynı zamanda vergi ve enflasyon gibi görünmez giderleri de hesaba katarak sizi uyarır. Böylece, "Faiz garantili para ama enflasyon karşısında erir miyim?" yoksa "Hisse senedi riskli ama temettüsü beni kurtarır mı?" ikilemini somut verilerle çözmenize yardımcı olur.

3. Portföy çeşitlendirme

"Bütün yumurtaları aynı sepete koyma" kuralını uygulamak için yapay zekâdan dengeli bir dağılım isteyebilirsiniz.

"Elimdeki sermayeyi hem enflasyona karşı korumak hem de dolar bazında büyütmek istiyorum. Bana %40 güvenli liman, %40 büyüme odaklı ve %20 riskli (fırsat odaklı) varlıklardan oluşan örnek bir yatırım sepeti hazırla. Hangi oranda altına, yabancı hisse senetlerine veya yerli fonlara yer vermeliyim?"

Bu prompt neden önemli?

Tek bir yatırım aracına bağlı kalmak (örneğin sadece altın almak), o araç değer kaybettiğinde veya yerinde saydığında tüm birikiminizin durması demektir. Bu prompt ile yapay zekâdan matematiksel bir denge istersiniz. Yapay zekâ, piyasaların ters gitme ihtimaline karşı "sigorta" görevi görecek güvenli varlıklarla, paranızı katlayacak riskli varlıkları harmanlar.

4. Şirket ve sektör analizi yaptırma

Bir şirketi veya sektörü merak ediyorsanız, saatlerce haber okumak yerine yapay zekâya özetletebilirsiniz.

"Yenilenebilir enerji sektörünün geleceği hakkında son 1 yıldaki trendleri analiz et. Bu sektörde yatırım yaparken dikkat etmem gereken temel riskler (örneğin devlet teşviklerinin bitmesi) ve fırsatlar nelerdir? Bu sektörü olumlu veya olumsuz etkileyebilecek küresel gelişmeler neler?"

Bu prompt neden önemli?

Bir sektöre yatırım yapmadan önce o sektörün "rüzgârı arkasına alıp almadığını" bilmek gerekir. Bu prompt, yapay zekâyı bir piyasa analisti gibi kullanmanızı sağlar. Sadece "enerji iyidir" demek yerine devlet politikaları, hammadde maliyetleri veya küresel krizler gibi o yatırımı kökünden etkileyebilecek dış faktörleri önünüze serer. Böylece sadece grafiğe bakarak değil, temel verileri bilerek yatırım yaparsınız.

5. Yatırım psikolojisi ve duygu yönetimi

Yatırım sadece rakamlar değil, aynı zamanda psikolojidir. Panik yapmamak için destek isteyin.

"Borsa %10 düştüğünde panik yapıp elimdeki her şeyi satma eğilimindeyim. Yatırım psikolojimi yönetmek ve daha sabırlı olmak için bana Warren Buffett veya Peter Lynch gibi efsanelerin kriz anlarında uyguladığı stratejilerden örnekler ver."

Bu prompt neden önemli?

Yatırımcıların para kaybetmesinin en büyük nedeni yanlış hisse seçimi değil, yanlış zamanda işlem yapmalarıdır. Bu prompt, yapay zekâyı bir mentor veya koç olarak konumlandırır. Size geçmişteki büyük krizlerde (2008 krizi, Pandemi düşüşü vb.) sabredenlerin nasıl kazandığını tarihsel örneklerle anlatır. Bu hikâyeler ve stratejiler, piyasa ekranı kıpkırmızıyken soğukkanlı kalmanızı sağlayacak en önemli dayanağınız olur.

Peki siz finans konusunda yapay zekâyı nasıl kullanıyorsunuz? Kendi ipuçlarınızı diğer okurlarımızla paylaşmak için aşağıdaki yorumlar kısmını kullanabilirsiniz.