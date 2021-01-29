MSI'dan 9 Yeni Oyuncu Dizüstü Bilgisayarı: İşte Özellikleri

MSI, 2021 model oyuncu dizüstü bilgisayarlarını duyurdu. 9 farklı model ile karşımıza çıkan şirket, yeni dizüstü bilgisayarlarının hem teknik özellikleri hem de tasarımlarıyla kendine hayran bırakmayı başaracak gibi görünüyor.

Özellikle de oyun tutkunlarının yakından takip ettiği teknoloji şirketi MSI, en yeni oyuncu dizüstü bilgisayarlarını duyurdu. NVIDIA'nın en yeni ekran kartlarına ek olarak Intel'in 10. ve 11. nesil işlemcilerinin kullanıldığı dizüstü bilgisayarlar, oyuncuları mest edecek özelliklere sahip. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, MSI'ın yeni dizüstü bilgisayarlarına tek tek bakalım.

MSI'ın yeni dizüstü bilgisayarları; Creator 15, GF75 Thin, GF65 Thin, Stealth 15M, GP76 Leopard, GP66 Leopard, GS66 Stealth, GE66 Raider ve GE76 Raider & Dragon Edition Tiamat olarak isimlendiriliyor. Bu dizüstü bilgisayarlardan en özel olanı ise GE76 Raider & Dragon Edition Tiamat olarak karşımıza çıkıyor. Bu ultra güçlü oyuncu dizüstü bilgisayarının isminde yer alan Tiamat ibaresi, MSI'ın logosunda da yer alan ve Babil Mitolojisi'nden gelen ejderha tanrıçayı temsil ediyor.

Karşınızda MSI GE76 Raider & Dragon Edition Tiamat

MSI'ın 35. yılına özel olarak tasarlanan GE76 Raider & Dragon Edition Tiamat modeli, tasarım açısından bugüne kadar gördüklerimizin en iyileri arasında. Intel'in 10. nesil Core i9-10980HK işlemcisinden güç alan dizüstü bilgisayar, 17,3 inç büyüklüğünde ekrana sahip. MSI hayranları, bu ekranları UHD ya da FHD çözünürlük seçenekleri ile satın alabiliyorlar. FHD çözünürlük sunan varyantlar, 300 ya da 240 Hz tazeleme oranlarına sahip olarak geliyorlar. GPU cephesine geçtiğimizde ise bizleri, NVIDIA'nın GeForce RTX 3080 ya da GeForce RTX 3070 modelleri karşılıyor.

MSI'ın yeni dizüstü bilgisayarı, 64 GB'ye kadar DDR4 RAM'lerle destekleniyor. Depolama alanı konusunda NVMe M.2 SSD tercih eden şirket, Steelseries tarafından geliştirilmiş olan RGB aydınlatmalı klavyeye sahip. Wi-Fi 6E teknolojisine sahip olan GE76 Raider & Dragon Edition Tiamat, güçlü bir geniş bant internet bağlantısında en iyi performansı rahatlıkla sunabiliyor. MSI Cooler Boost 5 teknolojisine de sahip olan dizüstü bilgisayar, sıcaklık konusunda da beklentileri aşan bir performansa sahip.

GE66 Raider

MSI GE66 Raider modeline baktığımızda, yine Intel'in 10. nesil i9-10980HK işlemcisinin varlığını görüyoruz. NVIDIA'nın GeForce RTX 3080, 3070 ve 3060 GPU'larının kullanıldığı dizüstü bilgisayar, UHD veya FHD çözünürlük sunan 15,6 inç ekranlarla satın alınabiliyor. Tıpkı önceki modelde olduğu gibi bu modelde yer alan FHD ekranlar da 300 Hz veya 240 Hz'lik versiyonlara sahip. RAM cephesinde de bizleri bir kez daha 64 GB'ye kadar DDR4 RAM'ler karşılıyor. Ayrıca Wi-Fi 6E desteği de GE66 Raider'da bulunuyor.

GS66 Stealth

GS66 Stealth hem oyun hem de iş amaçlı dizüstü bilgisayar arayışında olan tüketicileri kendine hayran bırakacak türden. Ödüllü ve simsiyah bir tasarıma sahip olan dizüstü bilgisayar, Intel Core i9-10980HK işlemcilerden güç alıyor. NVIDIA'nın 3. nesil RTX GPU'larıyla satın alınabilen model, 15,6 inç büyüklüğünde UHD ya da FHD çözünürlük sunan ekran seçenekleri sunuyor. Şirket bu kez, FHD çözünürlük sunan ekranda sadece 300 Hz tazeleme oranı sunuyor. GS66 Stealth'ın 99,9 Whr'lik bataryası, bu dizüstü bilgisayarı iş amaçlı kullanacak tüketiciler için de saatler boyunca kullanım imkanı vadediyor.

GP76/GP66 Leopard

MSI'ın GP66 ve GP76 Leopard modelleri, oyunsever mühendisler için özel olarak tasarlandı. 8K çözünürlüğe kadar destek veren dizüstü bilgisayar, sahip olduğu bağlantı ve görüntü seçenekleri ile de mühendislerin ihtiyaç duyduğu her şeyi tek başına karşılıyor. 10. nesil Intel Core i7-10870H işlemci, NVIDIA GeForce RTX 3070 ve 3060 GPU ve 64 GB'ye kadar RAM desteği sunan model, Wi-Fi 6 desteği de sunuyor. İki varyant arasındaki temel fark ise GP76'nın 17,3 inç, GP66'nın ise 15,6 inç büyüklüğünde 144 Hz'lik FHD ekrana sahip olması.

Stealth 15M

MSI Stealth 15M'nin en önemli özelliği, sadece 16.15 milimetrelik kalınlığa sahip olması. Bu da bu oyuncu dizüstü bilgisayarını, dünyanın en incesi haline getiriyor. Modelin teknik özelliklerine baktığımızda ise Intel Core i7-11375H işlemci, NVIDIA GeForce RTXTM 3060 GPU, 64 GB'ye kadar RAM görüyoruz. 15,6 inç büyüklüğünde 144 Hz tazeleme oranına sahip ekran, kullanıcılara FHD çözünürlük sunuyor.

GF75/GF65 Thin

Intel'in 10. nesil i7-10750H işlemcilerinden güç alan kardeşler, NVIDIA GeForce RTX 3060 GPU'ları ile destekleniyorlar. 64 GB'ye kadar RAM seçenekleri bulunan modellerin arasındaki en büyük fark ise ekran boyutu. Bu bağlamda GF75 Thin'de 17,3 inç 144 Hz'lik FHD ekran bulunurken, GF65 Thin'de ise 15,6 inç büyüklüğündeki 144 Hz'lik ekran bizleri karşılıyor.

Creator 15

Creator 15, doğrudan oyun odaklı bir dizüstü bilgisayar değil. Intel Core i7-10870H işlemciye sahip olan dizüstü bilgisayar, NVIDIA GeForce RTX 3080, 3070 ya da 3060 GPU'ları ile satın alınabiliyor. İki farklı ekran seçeneği sunan MSI, 15,6 inçlik ekranlarda 4K UHD ya da FHD dokunmatik tercihi yapılabilmesini sağlıyor. 2,1 kilogram ağırlığa sahip olan model, iş ve oyun ihtiyaçlarının tümünü karşılayabilecek şekilde dizayn edildi.