Bir Tür İlgi Çekme Hastalığı Olan Munchausen Sendromu Nedir?

Bazen ilgi çekmek için hastalığımızı biraz abarttığımız olmuştur. Ancak bunu düzenli olarak yapmak ve sık sık hastaneye gerçek olmayan semptomlar hissettiğinizi iddia ederek gitmek Munchausen sendromu adı verilen psikolojik bir rahatsızlıktır. Munchausen sendromu nedir gelin biraz daha yakından inceleyelim.

Hafif üşütmüşsünüz ya da grip olmuşsunuzdur ama çevrenizdekiler sizinle biraz daha fazla ilgilensin ya da patron daha kolay izin versin diye bu durumu biraz abartmışsınızdır. Olabilir, bunu neredeyse herkes yapmıştır. Peki, ortada hiçbir gerçek hastalık yokken ve hatta normalden bile daha iyiyken yalancı semptomlar üreterek bunlar nedeniyle sık sık hastaneye koşmaya ya da insanların ilgisini çekmeye ne demeli?

Bir tür ilgi çekme hastalığı olarak da tanımlayabileceğiniz psikolojik bir rahatsızlık olan Munchausen sendromu tam olarak bu durumu işaret ediyor. Munchausen sendromunda olan kişiler bu durumu o kadar abartıyorlar ki sonunda işi hastaneleri ve sağlık görevlilerini bıktıracak noktaya getiriyorlar. Munchausen sendromu nedir, bu adı nasıl almıştır gelin biraz daha yakından inceleyelim.

Munchausen sendromu nedir?

Bir kişinin öncelikle çevresinden daha sonra ise hastaneler gibi resmi kuruluşlardan ilgi görmek için kendini hasta etmesi ya da hasta değilken bile hastalık semptomlarına sahip olduğunu iddia etmesi durumu Munchausen sendromu olarak adlandırılır. Munchausen sendromu uzmanlar tarafından psikolojik bir rahatsızlık olarak tanımlanmaktadır.

İlgi görmek için nazlanan ya da canı tatlı olan bir hastadan çok daha fazlası olan Munchausen sendromuna sahip olan kişiler, yeterli ilgi görmedikleri zaman bu durumu tekrar tekrar yaratmakta ve hatta bazıları inandırıcı olmak adına kendilerine fiziksel zarar bile vermektedir.

Munchausen sendromu adı ilk kez 1951 yılında Richard Alan John Asher tarafından kullanıldı. Hastane hastane gezen ve hayali semptomlar anlatarak ilgi görmeye çalışan bir grup hastanın değerlendirmesi bu şekilde yapıldı. Patolojik bir yalancılık biçimi olarak tanımlanan Munchausen sendromu, bazı uzmanlar tarafından tıbba meydan okuma olarak da adlandırılabiliyor.

Munchausen sendromu örneği:

Alberta Çocuk Hastanesi’nde kaydedilen bir Munchausen sendromu vakası, bu rahatsızlığın nasıl ciddi bir boyutta olduğunu gözler önüne seriyor. Hastaneye 12 yaşında bir kız çocuğu geliyor. Söylediğine göre iki aydır karnı ağrıyor, kusuyor ve ağzından kan çıkıyor. Hemen konu ile ilgili tahliler yapılıyor.

Tahlil sonuçlarına göre hastada herhangi bir sorun tespit edilemiyor ve gözlemlenmesine karar veriliyor. Servis sırasında bu odaya bakan bir hemşire hastanın parmağını burnuna sokarak kanattığını, bu kanı biriktirdiğini ve sanki ağzından gelmiş gibi gösterdiğini fark ediyor.

Bu durum hastaya anlatıldığı zaman küçük kız bunu tamamen reddediyor. Ailesiyle konuşulduğu zaman öğreniliyor ki bu kız okulda dışlanmış, pek arkadaşı olmayan biri ve annesiyle de sık sık kavga ediyor. Yani biraz ilgi görebilmek için kendine fiziksel acı çektirmeyi bile göze alıyor.

Daha da tehlikelisi Munchausen By Proxy Sendromu:

Munchausen sendromu bir şekilde kabul edilebilir. Sonuçta bir insanın kendine verdiği zarardır ve psikolojik müdahale gerektirir. Ancak Munchausen By Proxy Sendromu bundan çok daha fazlası ve hatta çok daha korkuncudur. Çünkü bu, ebeveynlerin çocukları üzerinden ilgi çekmeye çalışma hastalığıdır.

Pimpirikli ebeveynlerden bahsetmiyoruz. Hiçbir semptom olmadığı halde çocuğunu hasta gibi göstererek hastane hastane gezen ya da çocuğuna fiziksel zarar vererek hasta olduğunu iddia eden ebeveynlerden bahsediyoruz. Öyle ki bu sendromda olan ebeveynlerden bazılarının çocuklarını öldürdükleri bile biliniyor.

İlk kez 1977 yılında rapor edilen Munchausen By Proxy Sendromu, kesin bir şekilde çocuk istismarı olarak kabul edilmektedir. Bu konuda sağlık çalışanlarına büyük görev düşmektedir. Bu tür bir vakadan şüphelenildiğinde bile hemen bildirilmelidir çünkü müdahale edilmediği takdirde çocuğun ölümüne kadar varabilmektedir.

Munchausen sendromu adı nereden geliyor?

Munchausen sendromu, adını hayali bir palavracı karakterden alıyor. Alman yazar Rudolf Erich Raspe tarafından kaleme alınan ve 1785 yılında yayımlanan Baron Münchausen'in Rusya'daki Muhteşem Seyahatleri ve Mücadeleleri kitabındaki Alman asilzade Baron Munchausen, bu sendroma adını vermiştir.

1735 - 1739 Osmanlı - Rus - Avusturya Savaşı'na katılmış olan Baron Munchausen, bu hikayelerini o kadar ballandıra ballandıra anlatmıştır ki bir zaman sonra ahali bu durumdan şüphelenmiştir. Sonuçta bu hikayelerin hepsinin su katılmamış yalanlar olduğu ortaya çıkmış ve Munchausen adı, bu sendrom başta olmak üzere pek çok yalancılık olayında kullanılmaya başlamıştır.

Bir tür ilgi çekme hastalığı olarak tanımlanan Munchausen sendromu nedir, adı nereden gelmiştir gibi merak edilen soruları yanıtladık ve konu hakkında bilmeniz gerekenler bahsettik. Munchausen sendromu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.