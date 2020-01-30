Mürekkep Balıklarının Beyni, MRI ile İncelendi

Tuhaf hareketleri ve şaşırtıcı derecede büyük genomları ile mürekkep balıkları, araştırmacıların uzun zamandır ilgisini çekiyor. Bilim insanları, bu etkileyici canlıların beynini, MRI cihazı ile incelediler ve beyinlerinin köpekler kadar karmaşık bir yapıya sahip olduğunu tespit ettiler.

Bilim insanları, genç bir mürekkep balığının beynini incelemek için MRI cihazı kullandılar. MRI cihazıyla yapılan incelemenin sonunda mürekkep balıklarının beyninde önceden bilinmeyen 145 bağlantı keşfedildi. Yapılan çalışma, mürekkep balıklarının beynin karmaşık sinirsel haritasını çıkarmak için büyük bir adım.

Mürekkep balıklarının beyninin MRI cihazı ile incelenmesi çalışmasını, Queensland Üniversitesi’nden Wen-Sung Chung ve Justin Marshall tarafından yönetilen bir ekip gerçekleştirdi. Çalışmanın sonuçlarının açıklandığı makale, iScience’da yayınlandı.

Araştırmacılardan Wen-Sung Chung, MRI teknolojisinin ilk defa mürekkep balıklarının beynini incelemek için kullanıldığını söyledi. Chung, mürekkep balıklarının nöron sayılarının köpeklere çok yakın olduğunu, farelerden ise çok fazla olduğunu belirtti.

Kafadan bacaklı canlılar olarak nitelendirilen canlıların bazılarının beyninde yaklaşık 500 milyon nöron var. Köpekler ise 530 milyon nörona sahipler. Farelerin ise 200 milyon nöronu var. En gelişmiş tür olan insanların beyninde ise yaklaşık 100 milyar nöron bulunuyor.

Queensland Üniversitesi’nden araştırmacıların üzerinde çalışma yürüttüğü mürekkep balığı türü olan Sepioteuthis lessoniana’nın beyninde var olan 500 milyon nöron, bu canlının renk değiştirmesine izin veriyor. Bu mürekkep balıkları, renk değiştirebilmelerine rağmen ironik bir şekilde renk körüdürler.

Wen-Sung Chung, “Kamufle olma ve görsel iletişim için çok fazla sinirsel ağ ayrılmış olduğunu görebiliyoruz. Mürekkep balıklarının kamufle olma ve iletişim yeteneği, avcılardan saklanmasını ve kendisinin avlanmasını sağlıyor.“ dedi.

Mürekkep balıklarının beyin yapısını gösteren tarama sonuçları

Araştırmacılar, MRI cihazı ile mürekkep balığının beynini ayrıntılı olarak gözlemleyebildiler. Ayrıca mürekkep balığının beyninden örnekler aldılar ve mürekkep balığının beyninin sinirsel bağlantılarını kapsamlı bir şekilde haritalandırmak için farklı analizler uyguladılar.

MRI cihazı ve diğer analizlerle elde edilen verilerden araştırmacılar, mürekkep balıklarının belirli zamanlarda, neden hep aynı renklere büründüğünü anlamak için önemli bilgiler elde ettiler. Chung, vücudunun sadece bir kısmının rengini değiştirebilen mürekkep balıklarının neden bu kadar fazla çeşitli davranış gösterdiğini anlamaya yardımcı olacak kanıtlar elde ettiklerini söyledi.

Queensland Üniversitesi’nde yapılan çalışmanın dışında, geçtiğimiz dönemde dev bir mürekkep balığı üzerinde yürütülen bir çalışma daha var. Dev mürekkep balığı üzerinde yapılan çalışma, mürekkep balıklarının genetik karmaşıklıklarının, insanlarınkine yaklaştığını gösterdi. Dev mürekkep balığının genomlarında yaklaşık 2.7 milyar DNA baz çifti bulundu. İnsanlarda ise yaklaşık 3 milyar DNA baz çifti bulunuyor.

Mürekkep balıklarının beyni hakkında yapılan çalışma, bu hayvanların geçmişi hakkında da önemli bilgiler sunacak. Mürekkep balıklarının geçirdiği adaptasyonlar ve hangi başka becerileri taşıdıkları, bu çalışmalar ile ortaya çıkarılabilir.