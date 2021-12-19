Müsilaj denizden temizlense de kirlilik, yakın zamanda tekrar tiksindiğimiz görüntülere neden olabilir. Yeni bir rapora göre bu kirlilikte en çok payı olan şehir ise tahmin edebileceğiniz gibi büyük bir oranla İstanbul.

Bu senenin başlarında deniz kirliliğinin tetiklediği müsilaj yığınları, Marmara Denizi’nin büyük bir kısmını kaplayarak hepimizi endişelendirmişti. ‘Deniz salyası’ olarak da adlandırılan bu kitleler, bazen Ege kıyılarına da vurmaktaydı. Ardından ‘Marmara Denizi Eylem Planı’ devreye sokuldu ve kitleler teknelerle temizlenmeye başladı.

Ancak sorun şu ki müsilaja neden olan faktörleri kontrol etmedikçe havanın biraz olsun ısındığı aylarda müsilaj oluşmaya devam edecek. Yeni bir rapora göre de müsilaja neden olan faktörlerin büyük bir kısmı İstanbul’da.

En çok İstanbul kirletiyor

TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu’nun yakın zamanda açıklamayı planladığı raporda bölgelerin Marmara Denizi’ndeki kirliliğe ve dolayısıyla müsilajın oluşmasına etkisi açıklandı. Yapılan araştırmaya göre İstanbul, denizin kirletilmesinde 72%’lik paya sahip.

Şu anda denizde müsilaj görünmese de birkaç ay içinde tekrar bu sene başındaki görüntüleri görebiliriz. Çünkü yüzeydeki kitleler temizlense de müsilaja neden olan sorunlar çözülmüş değil. Müsilajın oluşacağı sıcak ortamın oluşmasına da az kaldı. TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Demir, “Belediyelerin 16 adet biyolojik arıtma tesisi yapması gerekiyor. Ekonomik açıdan oldukça maliyetli olan bu tesisler için Çevre Bakanlığı’nın devreye girmesi gerekecek” açıklamalarında bulundu.