Bakan Pakdemirli’den Şaşırtan Müsilaj Çözümü

Uzun süre boyunca ülkemizin gündeminde olan müsilaj sorunu hakkında TBMM’de konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ilginç bir açıklama yaptı. Pakdemirli, çözümün midyeler olduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz yaz aylarında Marmara Denizi’nde ortaya çıkan müsilaj sorunu, ülke gündemine oturmuştu. Deniz yüzeyini ve tabanını âdeta bir kar gibi kaplayan bu beyaz köpüklerin tüm deniz canlılarına zarar verdiği de açıklanmıştı.

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Sarı, müsilaj sorununun Kasım ayında yeniden ortaya çıkabileceğini söylemişti. Bakan Pakdemirli ise müsilaj sorununun çözümünün bulunduğunu açıkladı.

Midyeler denizi temizleyecek

TBMM’de müsilaj sorunu hakkında konuşan Bakan Pakdemirli, Marmara Denizi’ne 40 bin levrek 3 bin kalkan ve 75 bin midyenin bırakıldığını açıkladı. Kısa zamanda hayata geçirilecek projeler ile Marmara Denizi’nde yıllık 45 bin ton midye üretim kapasitesini hedeflediklerini ve bu hedefe ulaşacaklarını belirten Pakdemirli, “Bu kapsamda bir nevi biyolojik su arıtma sistemi kuruyoruz. Böylece saatte 22,5 milyar litre su, midyeler tarafından filtre edilerek temizlenecektir” diyerek müsilaj sorununu midyelerin çözeceğini açıkladı.

2007 de kısa süreli olarak görülen müsilajın iklim değişikliği ve kirlilik sebebiyle daha uzun ve görülür şekilde tekrarlandığını ifade eden Pakdemirli, Bakanlığının sorumluluğunda 5 eylemin bulunduğunu söyledi. Bu 5 eyleme ek olarak iş birliği ile yapılacak 6 eylemin daha bulunduğunu da açıkladı.

Bakan Pakdemirli, Marmara Denizi’nde 2021 yılında şimdiye 25 bin denetim yaparak yasak olan balıkları avlayan 66 gemiye el koyduklarını belirtti.