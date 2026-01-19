Musk, OpenAI ve Microsoft'tan 134 milyar dolar istiyor

Elon Musk, OpenAI’nin kuruluş misyonundan saptığını öne sürerek 134 milyar dolara kadar tazminat talep etti. Dava, yapay zekâ dünyasında dengeleri etkileyebilir.

Elon Musk, OpenAI ve en büyük yatırımcısı Microsoft’a karşı dikkat çeken bir dava açtı. Musk, OpenAI’nin kuruluşta benimsediği “insanlık yararına, kâr amacı gütmeyen yapay zekâ” vizyonundan saptığını iddia ederek 134 milyar dolara kadar tazminat talep ediyor.

Bu dava, Musk’ın yaklaşık 700 milyar dolarlık servetiyle birlikte düşünüldüğünde daha da çarpıcı hale geliyor. Musk’a göre mesele para değil; OpenAI’nin yapay zekâ alanında geldiği noktanın etik açıdan sorgulanması. OpenAI ise suçlamaları reddediyor.

İki taraf arasındaki gerilim yeni değil. Musk, OpenAI’den ayrıldıktan sonra kendi yapay zekâ şirketini kurmuş ve rekabet giderek sertleşmişti. OpenAI cephesi, davanın rekabet kaynaklı olduğunu savunuyor.

Bu dava yalnızca şirketleri değil, tüm yapay zekâ sektörünü ilgilendiriyor. Sonuç, “yapay zekâ kâr için mi yoksa kamu yararı için mi geliştirilmeli?” tartışmasını yeniden alevlendirebilir ve sektördeki yatırım kararlarını etkileyebilir.