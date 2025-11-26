Tümü Webekno
Nano Banana Pro, Binlerce Liralık Uygulamaların İşini Ücretsiz Yapıyor (Eski Fotoğraflarınızı 4K Kaliteye Yükseltebilirsiniz)

Nano Banana Pro ile görsel düzenleme ve oluşturma apayrı seviyeye gelmişken, görselleri upscale etme konusunda da artık rakipsiz gibi görünüyor.

Nano Banana Pro, Binlerce Liralık Uygulamaların İşini Ücretsiz Yapıyor (Eski Fotoğraflarınızı 4K Kaliteye Yükseltebilirsiniz)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Günümüzde eski fotoğraflar söz konusu olduğunda yapay zekâların da gelişmesiyle birlikte upscale araçlarına başvuruyoruz. Yıllardır bu alanda hizmet veren Remini ve Upscayl gibi birçok farklı araç var ama birçoğu ücretli ve ekstra üyelik gibi birçok uğraştırıcı noktalar gerektiriyorlar.

Nano Banana ilk çıktığından beri fotoğrafçılık, görsel oluşturma ve düzenleme gibi konularda seviyeyi bambaşka yere çekerken, Nano Banana Pro ile çıta daha da yükseldi. Bugün de Nano Banana Pro'nun yapabildiği şeylerden yalnızca biri olan görsel upscale'e göz atacağız.

Adım #1: Gemini'a giriş

3

İlk olarak Gemini'a giriş yapıyoruz. Eğer ücretsiz kullanıcıysanız sınırlı olsa da Nano Banana Pro ve Gemini 3 Pro kullanabilirsiniz. Google AI Pro abonesiyseniz bu konuda herhangi bir sınırınız yok.

Gemini açıkken, sohbet kutucuğunun sol altındaki 'Araçlar' bölümünden 'Görüntü oluşturun' seçeneğini, sağ alttaki 'Modelinizi seçin' kısmından '3 Pro ile düşünen'i seçiyoruz.

Adım #2: Görsel yükleme ve prompt

4

Gemini'ın sohbet ekranı açıkken artık upscale işlemi yaptırmak istediğimiz görseli yükleyebiliriz. Bu noktada kullanmamız gereken prompt oldukça basit.

Elbette herhangi bir yapay zekâ aracını kullanarak daha detaylı promptlar oluşturabilirsiniz ancak bizim için şu aşamada "Upscale to 4K" komutu yeterli olacaktır.

Peki sonuçlar nasıl?

Özellikle çocukluk fotoğraflarınızda kullanmanızı tavsiye ettiğimiz bu yöntem ile aklınıza gelebilecek her türlü anıyı günümüzde profesyonel fotoğraf makineleriyle çekilmiş kadar kaliteli hâle getirebilirsiniz. Biz de bazı fotoğraflarda denemeler yaptık, bunları hemen aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Orijinal görsel:

2

4K'ya yükseltilmiş hâli:

2up

Orijinal görsel:

5

4K'ya yükseltilmiş hâli:

5up

Orijinal görsel:

7

4K'ya yükseltilmiş hâli:

7up

Orijinal görsel:

8

4K'ya yükseltilmiş hâli:

8up

Bonus: Görselleri renklendirmeyi deneyin

Sadece upscale etmek yetmez, siyah beyaz görsellerinizi "Upscale to 4K and colored" prompt'u ile renklendirebilirsiniz.

Orijinal görsel:

6

4K'ya yükseltilmiş ve renklendirilmiş hâli:

6up

Google Yapay Zeka Gemini

