NASA, İnsanlı Ay Misyonunda SpaceX ile Çalışacak

NASA, 2024 yılında gerçekleştirilmesi planlanan insanlı ay misyonu Artemis için birlikte çalışacağı şirketi seçti. NASA'nın astronotlarını Ay'a SpaceX'in uzun zamandır üzerinde çalıştığı ve testlerine başladığı roketi Starship indirecek.

Uzay misyonlarında önümüzdeki yılların gündemi insanlı görevler. Önce Ay'a ardından da kızıl gezegen Mars'a gerçekleştirilmesi hedeflenen insanlı uzay görevleri mevcut ve bu görevlerin ana kahramanları da NASA ve SpaceX. SpaceX özellikle Mars'a insan taşıma noktasında oldukça kararlı ve uzun yıllardır bunun hazırlıklarını yapıyor. Mars'a insan taşıma yolunda atılacak adımların başında ise öncelikle Ay'da insanlı görevlerin gerçekleştirilmesi ve burada yeni uzay istasyonlarının kurulması geliyor.

NASA, 2024 yılında bu bağlamda yeni Ay misyonu Artemis'i hayata geçirmeyi planlıyor. Artemis misyonu ile iki NASA astronotu Ay yüzeyine iniş yapacak. Ayrıca görevde Ay'ın farklı bölgelerinde keşifler gerçekleştirilecek ve Ay yüzeyinde yeni 'yaşam alanları' inşa edilecek. İnşa edilen bu yaşam alanları ve uzay istasyonları, gelecekte yapılması planlanan Mars görevlerinde kullanılacak. NASA, Artemis görevi boyunca farklı iş ortakları ile çalışacak ve Ay'a güvenli insanlı iniş noktasında ilk iş ortağı ise yapılan son açıklamaya göre Elon Musk'ın şirketi SpaceX olacak. SpaceX, NASA astronotlarını Ay yüzeyine indirmek için Starship'i kullanacak.

Ay yörüngesine taşınan 4 astronottan ikisi Starship'e transfer edilerek Ay yüzeyine indirilecek:

NASA'nın Artemis misyonu kapsamında gerçekleştirilecek bu insanlı Ay görevinde astronotlar doğrudan Starship ile seyahat etmeyecek. Önce Ay yörüngesine NASA'nın kendi sistemleri ile fırlatılacak olan 4 astronottan ikisi SpaceX'in insanlı iniş sistemine yani Starship'e transfer edilecek. Ardından bu iki astronot Ay yüzeyine indirilecek ve burada Ay'ın farklı bölgelerinde incelemeler gerçekleştirilecek. Sonrasında her iki astronot da Ay yörüngesine geri dönecek ve burada Starship'ten NASA'nın uzay aracı Orion'a transfer edilecek.

NASA'nın açıklamalarına göre bu Ay misyonu, NASA ve partnerlerinin bir sonraki büyük adımı atmaya hazır olmalarını sağlayacak; Mars'a insan taşımak ve kızıl gezegeni keşfetmek. NASA, Artemis misyonunda birlikte çalışmak için SpaceX'e 2,89 milyar dolar ödeyecek. Bu büyük anlaşma aynı zamanda Elon Musk'ın rakibi Jeff Bezos'a karşı aldığı bir diğer zafer olarak yorumlanıyor. Ancak NASA, gelecek fırlatmalar ve insanlı görevler için Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin'in ve yarışa katılan bir diğer şirket olan Dynetics'in gelecekte yeniden teklif vermesinin mümkün olduğunu söylüyor.