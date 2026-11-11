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49 Yıldır Uzayda İlerliyor: Voyager 1, İnsanlık Tarihinde Bir İlki Gerçekleştirmek Üzere...

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NASA’nın uzay aracı Voyager 1, Dünya’dan tam bir ışık günü uzaklığa ulaşmak üzere. İnsan yapımı hiçbir nesnenin erişemediği bu mesafeye yaklaşırken geride neredeyse yarım asırlık bir yolculuk var. Yakın zamanda yaşadığı iletişim kesintisine rağmen yoluna devam ediyor.

49 Yıldır Uzayda İlerliyor: Voyager 1, İnsanlık Tarihinde Bir İlki Gerçekleştirmek Üzere...
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

1977’de fırlatılan Voyager 1, 49 yıldır uzayda ilerliyor. Saniyede kilometrelerce yol alan araç, 18 Kasım itibarıyla Dünya’dan bir ışık günü, yani yaklaşık 26 milyar kilometre uzakta olacak. O mesafeden gönderdiği bir sinyalin bize ulaşması tam 24 saat sürecek.

Bugüne kadar insan elinden çıkmış hiçbir nesne bu kadar uzağa gitmedi. Voyager 1 ise enerjisinin giderek azaldığı, üstelik kısa süre önce iletişiminin de kesildiği bir dönemde bu rekora yaklaşıyor. Bunca yılın ardından Dünya’ya hâlâ sinyal gönderebilmesi, bilim dünyasını şaşırtmayı sürdürüyor.

İçerikten Görseller

49 Yıldır Uzayda İlerliyor: Voyager 1, İnsanlık Tarihinde Bir İlki Gerçekleştirmek Üzere...
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Rekora yaklaşırken iki günlük sessizlik

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Geçtiğimiz ekim ayında Voyager 1 ile iletişim, açıklanamayan bir şekilde tamamen kesildi. Tam 48 saat boyunca araçtan sinyal alınamadı. NASA mühendisleri için gergin bir bekleyişti bu.

Neyse ki aracın otomatik güvenlik sistemleri devreye girerek yedek iticileri çalıştırdı. Ardından sinyal geri geldi.

Bir buzdolabı ampulü kadar güçle, milyarlarca kilometre öteden...

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Voyager 1, verilerini Dünya’ya göndermek için yalnızca 23 watt gücünde bir radyo vericisi kullanıyor. Küçük bir buzdolabı ampulünün gücüne neredeyse denk bir değer.

Aradaki mesafe düşünüldüğünde, asıl güçlük bu zayıf sinyali yakalayabilmekte. NASA’nın dev radyo antenleri olmasaydı bunu yapmak mümkün olmazdı.

Yolculuk sürsün diye cihazlar tek tek kapatılıyor

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49 yıllık yolculukta aracın plütonyum tabanlı güç kaynağı da yaşlandı. Her yıl yaklaşık 4 watt güç kaybediyor. Mühendisler, Voyager 1’in çalışmayı sürdürebilmesi için hayati olmayan sistemleri kapatıyor.

Yakın zamanda “Big Bang” adı verilen bir manevrayla bazı cihazlar, daha az güç tüketen alternatifleriyle değiştirildi. Böylece araca biraz daha ömür kazandırıldı.

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Uzay

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