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Ay'da Güneş Olmadan Enerji Üretecek Sistem: NASA Testlere Başlıyor!

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Teledyne ve NASA, Ay habitatlarına hava bağımsız güç sağlayacak hidrojen yakıt hücresi teknolojisini TRL 7 seviyesine taşımak için anlaştı.

Ay'da Güneş Olmadan Enerji Üretecek Sistem: NASA Testlere Başlıyor!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

ABD merkezli uzay gücü ve enerji sistemleri geliştiricisi Teledyne Energy Systems, gelecekteki Ay habitatlarına ve derin uzay görevlerine güç sağlamak üzere tasarlanan hidrojen yakıt hücresini geliştirmek amacıyla NASA ile iş birliği yapacak.

İki kurum arasındaki bu ortaklık, Dünya dışındaki zorlu çevre koşullarında kesintisiz ve güvenilir enerji elde etme hedefinde kritik bir eşiği temsil ediyor.

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Ay'da Güneş Olmadan Enerji Üretecek Sistem: NASA Testlere Başlıyor!
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Bu yeni enerji sistemi neden önemli?

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İmzalanan "Space Act Agreement" anlaşması kapsamında, Teledyne'in Hidrojen Elektrik Güç Sistemi (HEPS), NASA'nın Glenn ve Johnson Araştırma Merkezlerinin desteğiyle Teknoloji Hazırlık Seviyesi (TRL) 5'ten TRL 7'ye yükseltilecek. Bu seviyeye ulaşmak, sistemin prototype olarak uzay koşullarına uygun bir operasyonel ortamda yeteneklerini sergilemesini gerektiriyor. Yapılacak çalışmalar, HEPS'in zorlu keşif görevleri için ne kadar güvenilir bir güç kaynağı olabileceğini kanıtlamayı amaçlıyor.

Geleneksel yakıt hücreleri çevredeki havadan oksijen çekerken, HEPS atmosferik havadan tamamen bağımsız çalışacak şekilde tasarlandı. Atmosferin bulunmadığı Ay yüzeyi ve derin uzay ortamları için bu özellik büyük bir hayati önem taşıyor. Sistem, uzay araçlarının, Ay habitatlarının ve yüzey altyapılarının ihtiyaç duyduğu elektriği hidrojen kullanarak üretecek.

Hidrojen yakıt hücresi teknolojileri için milat

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Teledyne Energy Systems Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Barbara Stachowiak, bu iş birliğinin hidrojen yakıt hücresi teknolojileri için önemli bir milat olduğunu belirtti. Stachowiak, HEPS'in daha yüksek bir teknoloji hazırlık seviyesine çıkarılmasının, gelecekteki keşif mimarileri ve uzun süreli yüzey operasyonları için ölçeklenebilir ve güvenilir bir enerji potansiyeli sunacağını vurguladı.

Ay ve ötesindeki uzun süreli görevlerde, Dünya'daki gibi gelişmiş bir şebeke altyapısı bulunmadığından ekipmanların kesintisiz çalışması şart. Labaratuvar aşaması ile uçuşa hazır sistemler arasındaki köprüyü kurmayı hedefleyen bu ortak çalışma, Ay'da kalıcı varlık gösterme ve derin uzay keşifleri için gereken enerji altyapısının temel taşlarından biri olacak.

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