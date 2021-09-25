NASA, İnteraktif Çizgi Roman "First Woman"ı Yayınladı

NASA, ABD'de ulusal çizgi roman günü için tarihinde ilk defa dijital, interaktif bir çizgi roman yayınladı. “First Woman: NASA’s Promise for Humanity” adlı eser, Ay'ı keşif için yola çıkan ilk kadın Callie Rodriguez'in hikayesini anlatacak.

Özellikle çizgi roman uyarlamalarının beyaz perdede ve gümüş ekranda yakaladığı başarının ardından çizgi romanlar yeniden popüler hale gelmeye başladı. ABD'de gerçekleştirilen ulusal çizgi roman gününe olan ilgi de haliyle arttı. Bu ilgiyi değerlendiren kurumlardan biri de NASA oldu.

Tarihinde ilk defa dijital, interaktif bir çizgi roman yayınlayan NASA, bu çizgi romanda Ay yüzeyinde çalışmalar yapan ilk kadın Callie Rodriguez'in hikayesini anlattı. NASA, her ne kadar Rodriguez kurgusal bir karakter de olsa hikayenin kendi görüşlerini yansıttığını belirtiyor.

Ay'daki ilk kadın

Ay'a inen ilk kadın ve ilk azınlık mensubu kişi olarak kurgulanan Callie, gerçek bir görev olan NASA'nın Artemis görevine katılıyor. Çizgi roman boyunca NASA, yeni nesil uzay kaşiflerinin tutkularını alevlendirmek için uğraşıyor. Kurumun bu nesle verdiği isim ise Artemis Jenerasyonu.

First Woman burada yer alan bağlantıda yer alıyor. İsteğe bağlı olarak çizgi romanı indirmek ya da siteden okumak da mümkün oluyor. Ayrıca NASA çizgi romanı SoundCloud'a da yüklemiş durumda, yani isteyen kişiler bu kitabı dinlemeyi de seçebiliyor.

NASA yöneticilerinden Pam Melroy, çizgi romanla ilgili yaptığı açıklamada Callie'nin hikayesinin kurumun kendi tutkularını, adanmışlığını ve kararlılığını anlattığını, bu sayede rüyalarını gerçeğe dönüştürebildiklerini söyledi.

40 sayfalık çizgi romanda NASA aynı zamanda uzayda seyahat, iniş, kalkış ve Ay keşfi için geliştirdiği teknolojileri de anlatma fırsatı buluyor. Artırılmış gerçeklik sayesinde okurlar çizgi romandaki etmenlerle etkileşime geçebiliyor. Çizgi romanı Android ya da iOS üzerinden indirenler ayrıca çeşitli araçların ve ekipmanların 3 boyutlu versiyonlarını inceleyebiliyor. Ek içerikler arasında ise videolar, oyunlar, meydan okumalar ve NASA görevlerine sanal olarak katılmayı sağlayan çeşitli aktiviteler yer alıyor.