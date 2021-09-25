Artemis Görevi İçin Yeni Bir Araç Aranıyor

1960'lı yıllardaki Ay görevini Artemis göreviyle tekrar gerçekleştirecek olan NASA, astronotları fırlatma alanına taşıyacak olan araç için sağı solu araştırmaya başladı. Milyarder Jeff Bezos'ın elektrikli bir pick-up ile fırlatma alanına gittiğini görmüştük fakat NASA'nın kriterleri, bu tür araçların çok daha üstünde gibi görünüyor.

NASA’nın geçmişten günümüze yaptığı görevlerde biz her zaman roketleri ve astronotların son durumlarını görsek de astronotları fırlatma alanına taşıyan araçlara da oldukça fazla önem veriliyordu. Uzunca bir süre astronotlara bu hizmeti aynı araç sağladı fakat Uzay Mekiği dönemi bitince bu söz konusu araç da kullanım dışı kaldı.

Astrovan olarak tanıdığımız bu araç, 1983 model bir Airstream’di. Elbette söz konusu araç, kısa mesafe gidecek olsalar bile astronotların üst düzey ihtiyaçlarına hizmet edecek şekilde tasarlanmıştı. 1984 yılından 2011’e kadar yaklaşık olarak sadece 42.650 km yol gitti. Şimdiyse bir sonraki görev için yerini başka bir araca devredecek.

Sıfır emisyonlu olsun, geniş kapılı olsun bir de 8 kişi taşıyabilsin:

NASA’nın söz konusu araç için elinde 3 seçeneği bulunuyor. Bunlar; bir üreticinin NASA için özel olarak bir araç üretmesi, halihazırda var olan bir aracı modifiye etmesi veya saygıdeğer Astrovan’ın elden geçirilmesi. Kriterlerini uzunca bir listeyle aktaran NASA’nın listesinde şu maddeler öne çıkıyor:

Hibrit ya da batarya gücüyle çalışanlar gibi sıfır emisyonlu bir araç olmalı

bir araç olmalı 4 adet tam takım astronot da dahil olmak üzere toplamda 8 kişilik taşıma kapasitesi olmalı

taşıma kapasitesi olmalı Başlıklar gibi eşyalar için büyük çantaların yanında diğer eşyalar için de yeterince kapasiteye sahip olmalı.

sahip olmalı. Astronotların rahatça girip çıkabilmesi için 60 ile 90 santimetre arasında geniş kapıları olmalı.

NASA, Artemis görevi için böyle bir araç talep ediyor. 4 astronotun Orion uzay aracında yolculuk yapacağı bu görevin 2023’ün sonlarında ya da 2024’ün başlarında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu görevin odak noktasında Ay’a yeniden ayak basmak var. Bu sayede daha uzak mesafeler için elimizde tecrübe olacak.