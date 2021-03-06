Perseverance İlk Test Sürüşünü Gerçekleştirdi

NASA'nın geçtiğimiz günlerde başarılı bir şekilde Mars'a indirdiği uzay aracı Perseverance, kızıl gezegen üzerinde ilk test sürüşünü gerçekleştirdi. NASA'dan gelen bilgilere göre sürüş başarılı geçti.

Bildiğiniz üzere NASA, geçtiğimiz günlerde Mars'ın yeni kaşifi olacak Perseverance'i kızıl gezegenin yüzeyine başarılı bir şekilde indirdi. İnsanlık olarak Mars'a ve uzayda canlı yaşamın izlerine dair attığımız en önemli adımlardan biri olarak değerlendirilebilecek bu misyon sayesinde önümüzdeki yıllarda bilim dünyası için pek çok önemli bilgi sağlanacak.

Perseverance Mars'a indiğinden beri gezegenimize pek çok fotoğraf iletti, Mars'a yüksek çözünürlükte bakış atmamızı sağladı. Ancak uzay aracının görevi bundan çok daha fazlasını içeriyor ve asıl macera Perseverance Mars yüzeyinde gezintiye çıktığında başlayacak. Buna yönelik ilk adım da nihayet atıldı ve Perseverance ilk test sürüşüne çıktı.

İlk test sürüşü başarıyla gerçekleştirildi:

NASA'nın büyük bir kilometre taşı olarak adlandırdığı ve son derece önemli olduğuna vurgu yaptığı test sürüşünde, Perseverance'in hareket kabiliyeti sağlayacak tüm donanımları test edilmiş oldu. Geçici park noktasından 4 metre uzaklaşan ve sonrasında 150 derecelik bir dönüş gerçekleştirerek 2.5 metre daha yol alan Perseverance, bu başarılı test sürüşünü 33 dakikada tamamladı.

Perseverance, kızıl gezegendeki arayışına 200 metrelik sürüşler gerçekleştirerek devam edecek ve Mars yüzeyinde bir yandan mikrobiyal yaşam belirtileri ararken bir yandan da gezegenin yüzeyine dair bilgi toplayacak. Uzay aracından Mars'a dair gelecek iklimsel bilgi verileri ise özellikle insanlı Mars görevleri ve Mars'ın insanlığın yaşamı için uygunluğu noktasında kritik bilgiler sunacak.

Perseverance, geçtiğimiz günlerde de robotik kolunun çalışma durumunun kontrolü için bir test gerçekleştirmiş ve eklemlerini esnettiği ufak bir egzersiz yapmıştı. Bu tür kontrol ve testlerin her birinin tamamlanması sonrası, uzay aracı artık kendinden beklenen performansı sunacak ve bize Mars'tan yeni haberler iletmeye başlayacak.

Bu süreçte Perseverance tarafından NASA'ya gönderilen tüm video, fotoğraf ve ses dosyalarına göz atmak isterseniz buraya tıklayarak NASA'nın resmi Mars keşif programı sayfasını ziyaret edebilirsiniz.