NASA’nın Mars’taki emektar keşif aracı Curiosity, Kızıl Gezegen yüzeyindeki 5.000’inci gününü özel bir panoramik fotoğrafla kutladı.

NASA’nın Mars yüzeyindeki en istikrarlı keşif araçlarından biri olan Curiosity, Kızıl Gezegen üzerindeki** 5.000’inci Mars gününü** geride bırakarak tarihi bir kilometre taşına daha ulaştı.

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2012 yılında Mars yüzeyine başarılı bir iniş gerçekleştiren emektar gezgin, aradan geçen 14 yılın ardından kızıl topraklardaki bilimsel yolculuğuna kararlılıkla devam ediyor. NASA, bu özel dönüm noktasını kutlamak amacıyla uzay meraklıları için büyüleyici bir "kartpostal" görsel paylaştı.

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Curiosity’nin Mars’tan gönderdiği görsel

NASA mühendisleri ve görsel ekibi, Curiosity’nin 5.000’inci günü anısına paylaşılan bu özel görünümü tek bir çekimle elde etmedi. Büyüleyici görsel, keşif aracının üzerinde bulunan navigasyon kameraları tarafından kaydedilen iki farklı siyah-beyaz panoramik fotoğrafın birleştirilmesiyle oluşturuldu.

Ortaya çıkan bu birleşik çalışmaya daha sonra artistik bir yorum kazandırıldı. Fotoğraftaki renk tonları sadece estetik bir tercih değil, aynı zamanda Mars gününün farklı zaman dilimlerini temsil eden sanatsal bir gösterim niteliği taşıyor. Mavi tonlar sabah saatlerinde çekilen panoramayı simgelerken, sarı tonlar ise öğleden sonra kaydedilen diğer panoramik görüntüyü ifade ediyor. İki farklı zaman diliminin tek bir karede buluşması, Mars atmosferindeki ışık değişimini ve yüzey dokusunu çarpıcı bir biçimde sergiliyor.

2012’deki tarihi inişinden bu yana Mars atmosferi, jeolojik yapısı ve geçmişteki su izleri hakkında kritik veriler toplayan Curiosity, 5.000 günlük bu uzun süreçte Kızıl Gezegen’in gizemlerini aydınlatmaya devam etti. İnsanlığın başka dünyalardaki varlığının simgelerinden biri haline gelen araç, topladığı veri ve yakaladığı karelerle gelecekteki olası insanlı Mars görevleri için de temel taşları döşemeyi sürdürüyor. Kızıl Gezegen şartlarında robotik araçların yıllarca çalışabilmesi, mühendislik açısından büyük bir başarı kabul ediliyor.