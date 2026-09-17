Tümü Webekno
Polisiyeden Fantastik Edebiyata: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uzay

NASA, Emektar Keşif Aracı Curiosity’nin 5000’inci Gününe Özel Mars’tan Hayran Bırakan Yepyeni Görsel Paylaştı

Webtekno'yu Google'a ekleyin

NASA’nın Mars’taki emektar keşif aracı Curiosity, Kızıl Gezegen yüzeyindeki 5.000’inci gününü özel bir panoramik fotoğrafla kutladı.

NASA, Emektar Keşif Aracı Curiosity’nin 5000’inci Gününe Özel Mars’tan Hayran Bırakan Yepyeni Görsel Paylaştı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

NASA’nın Mars yüzeyindeki en istikrarlı keşif araçlarından biri olan Curiosity, Kızıl Gezegen üzerindeki** 5.000’inci Mars gününü** geride bırakarak tarihi bir kilometre taşına daha ulaştı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

2012 yılında Mars yüzeyine başarılı bir iniş gerçekleştiren emektar gezgin, aradan geçen 14 yılın ardından kızıl topraklardaki bilimsel yolculuğuna kararlılıkla devam ediyor. NASA, bu özel dönüm noktasını kutlamak amacıyla uzay meraklıları için büyüleyici bir "kartpostal" görsel paylaştı.

İçerikten Görseller

NASA, Emektar Keşif Aracı Curiosity’nin 5000’inci Gününe Özel Mars’tan Hayran Bırakan Yepyeni Görsel Paylaştı
mars1

Curiosity’nin Mars’tan gönderdiği görsel

mars1

NASA mühendisleri ve görsel ekibi, Curiosity’nin 5.000’inci günü anısına paylaşılan bu özel görünümü tek bir çekimle elde etmedi. Büyüleyici görsel, keşif aracının üzerinde bulunan navigasyon kameraları tarafından kaydedilen iki farklı siyah-beyaz panoramik fotoğrafın birleştirilmesiyle oluşturuldu.

Ortaya çıkan bu birleşik çalışmaya daha sonra artistik bir yorum kazandırıldı. Fotoğraftaki renk tonları sadece estetik bir tercih değil, aynı zamanda Mars gününün farklı zaman dilimlerini temsil eden sanatsal bir gösterim niteliği taşıyor. Mavi tonlar sabah saatlerinde çekilen panoramayı simgelerken, sarı tonlar ise öğleden sonra kaydedilen diğer panoramik görüntüyü ifade ediyor. İki farklı zaman diliminin tek bir karede buluşması, Mars atmosferindeki ışık değişimini ve yüzey dokusunu çarpıcı bir biçimde sergiliyor.

2012’deki tarihi inişinden bu yana Mars atmosferi, jeolojik yapısı ve geçmişteki su izleri hakkında kritik veriler toplayan Curiosity, 5.000 günlük bu uzun süreçte Kızıl Gezegen’in gizemlerini aydınlatmaya devam etti. İnsanlığın başka dünyalardaki varlığının simgelerinden biri haline gelen araç, topladığı veri ve yakaladığı karelerle gelecekteki olası insanlı Mars görevleri için de temel taşları döşemeyi sürdürüyor. Kızıl Gezegen şartlarında robotik araçların yıllarca çalışabilmesi, mühendislik açısından büyük bir başarı kabul ediliyor.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Uzay

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Motorinin Fiyatı Uçmuşken: 2. Elde Üzmeyecek En Sağlam Benzinli Motorlar

Motorinin Fiyatı Uçmuşken: 2. Elde Üzmeyecek En Sağlam Benzinli Motorlar

970 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

970 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Kia Eylül 2026 Güncel Fiyat Listesi, İndirimler, Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Kia Eylül 2026 Güncel Fiyat Listesi, İndirimler, Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

Samsung Galaxy S26 FE, Türkiye'de Satışa Sunuldu: Fiyatı Galaxy S26 ile Aynı!

Samsung Galaxy S26 FE, Türkiye'de Satışa Sunuldu: Fiyatı Galaxy S26 ile Aynı!

Android Auto Güncellendi: Haritadaki Mavi Ok Artık Araç Ekranından Kişiselleştirilebilecek!

Android Auto Güncellendi: Haritadaki Mavi Ok Artık Araç Ekranından Kişiselleştirilebilecek!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com