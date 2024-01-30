Bilim insanları tarafından geliştirilen bir cerrahi müdahale aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirilecek testlerde yapay insan eti kesecek.

İnsanlığın uzun vadeli hedefleri arasında Ay'a koloni kurmak, başka gezegenlere yayılmak gibi şimdilik bilimkurgu eserlerinden fırlamışa benzeyen hedefler bulunuyor. Bu süreçte atılması gereken adımlardan biri ise uzayda sağlık hizmetlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek olarak görülüyor. Yeni bir çalışma, uzayda cerrahi müdahaleyi mümkün kılacak.

NASA'nın Northrop Grumman 20. Ticari Tedarik Görevi ile birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek olan robot cerrahi kol ile birlikte doktorların uzak mesafeden cerrahi müdahalede bulunabilmelerinin mümkün olup olmadığı incelenecek. MIRA (Minyatür canlı İçi Robotik Asistan) adlı robot, dünya üzerinde de farklı noktalardan cerrahi müdahaleleri mümkün kılabilir.

Cerrah robot, uzayda yapay et kesecek

Virtual Incision adlı sağlık girişimi tarafından geliştirilen araç, ilk ameliyatını aslında 2021 yılında gerçekleştirmişti. O yılın ağustos ayında, bağırsakların bir kısmının alınması prosedürü olan sağ hemikolektomi ameliyatında yardımcı olmuştu. Şimdi aracın, gezegenimizin yörüngesinde yapılacak olan deneyde yapay et keserek uzayda kullanılabilir olup olmadığı test edilecek.

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan şirket CEO'su John Murphy, "NASA ile uzay istasyonunda çalışmak, MIRA'nın en erişilmez bölgelerde bile ameliyatları nasıl erişilebilir kıldığını test edecek." ifadelerini kullandı. NASA'nın 2022 yılında sağladığı destek sayesinde MIRA, ISS'te mikrodalga fırına benzeyen bir deney kapsülünde insan etini taklit eden bir takım lastikleri kesecek ve bazı metal halkaları bir kablonun etrafında ittirecek. Böylece gelecekte uzayda ameliyatlarda kullanılıp kullanılamayacağı da test edilmiş olacak. Robot, gerçek bir cerrah tarafından uzaktan kontrol edilecek.