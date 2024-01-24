Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bugün yapacağı araştırma, Türkiye Uzay Ajansı tarafından açıklandı.

Uzay çalışmalarının tek amacı gezmeye gider gibi uzaya gitmek ve manzara izlemek değil elbette, pek çok araştırma da uzay programlarının arasında yer alıyor. Bu çalışmaların bir kısmını da Alper Gezeravcı gerçekleştirecek. Seçilen deneylerden biri de VOKALKORD adlı çalışma. Çalışmanın bugün yapılacağı ise Türkiye Uzay Ajansı tarafından duyuruldu.

VOKALKORD, uzayda insan sesini inceleyecek

Türk Uzay Bilim Misyonu kapsamında seçilen 13 deney arasında yer alan VOKALKORD, insan sesinin uzay ortamındaki gelişimini incelemeyi amaçlıyor. Yapay zekâ desteği ile gerçekleştirilecek olan çalışmada insan sesi incelencek ve olası hastalık teşhislerinde bu teknolojiyi kullanmak mümkün olacak.

Deneyin açıklanan adı "Uzayda yaşamaya karşı oluşan hayati tepkimelerin vokal kord kaynaklı değişimler ile tespiti ve düşük yer çekimsizliğin sebep olduğu rahatsızlıkların ses frekansları ile tanımlanması" oldu. Deneyde, solunum sistemi fizyolojisinde, akıllı saat yapay zekâ desteği ile seste meydana gelen frekans değişiminden rahatsızlıkların tespit edilmesi amaçlanıyor. Ayrıca yer çekimsiz ortamın da insan sesi üzerindeki etkilerinin araştırılması amaçlanıyor. Deneyin sorumlusu ise Haliç Üniversitesinden Profesör Doktor Gökhan Aydemir.

İşte Gezeravcı'nın yapacağı diğer 12 deney

UYNA: Yeni nesil uzay alaşımları üretmek için yapılacak.

gMETAL: Katı fazdaki parçacıkların yer çekimsiz ortamda bir akışkan içindeki dinamiği incelenecek.

UzMAn: Mikroalgal yaşam destek üniteleri için mikroalg türlerinin uzay ortamındaki büyümeleri ve metabolik değişiklikleri incelenecek.

EXTREMOPHYTE: Tuz Gölü'nde yetişen endemik bitki Schrenkiella Parvula'nın yüksek tuzlulupa karşı toleransı ve mikro yer çekimi arasındaki etikleşim incelencek.

METABOLOM: Uzay görevlerinde astronotların Metabolom/Transkriptomlarındaki değişimlerin analizi yapılacak ve Ulusal Omik Veri Setleri oluşturulacak.

MİYELOİD: Uzay misyonuna katılan bireylerde radyasyona maruz kalmanın, kanser için öncül lezyonlar olan preiferik kandaki Miyeloid-Kökenli baskılayıcı hücrelere etkisi incelenecek.

MESSAGE: Mikro yer çekimi ilişkili genetik bilim misyonu ile bağışıklık hücrelerinden hangilerinin de uzay ortamından direkt olarak etkilendiği tespit edilecek.

ALGALSPACE: Uzay koşullarında Antarktika ve Ilıman mikroalg yetiştiriciliğinin karşılaştırmalı bir çalışması yapılacak.

CRISPR-GEM: Mikro yer çekimi altında bitkilerde CRISPR teknolojisi ile gen düzenlemeleri yapmann verimliliği araştırılacak.

PRANET: Propolisin anti bakteriyel etkisinin bakteriler üzerinde etkisi araştırılacak.

OKSİJEN SATURASYONU: Oksijen sistemi fizyolojisi içerisinde, yapay zekâ desteği ile verilen havanın oksijen seviyesini hesaplayarak mikro yer çekiminin neden olduğu değişimlerin tanımlanması sağlanacak.

MİYOKA: Mikro yer çekimli ortamda kurşunsuz lehimleme sistemleri test edilecek.