Nasıl Hacker Olunur? - Ücretsiz Etik Hacker Eğitimleri

Hacker olmak ve karmaşık programlama dillerini öğrenerek yeteneklerini sergilemek veya yükselişte olan siber güvenlik sektöründe bir kariyere sahip olmak için etik hackerlık en çok peşine düşülen konulardan biri. Gelin hep beraber “Nasıl hacker olunur?” “Etik hacker nedir?” sorularının cevaplarını veren ve etik hacker olma yolunda sizlere yardımcı olabilecek ücretsiz YouTube ve Udemy eğitimlerine yakından bir göz atalım.

Hacker kavramı her ne kadar filmler, diziler ve sosyal medya sayesinde uzun süredir hayatımızda olsa da "hacker olmak" oldukça karmaşık bir süreç. Günümüzde siber güvenlik ve internet sektöründe çalışan birçok etik hacker, ciddi bir eğitim ve kendini geliştirme sürecinden geçiyor.

Özellikle belli başlı şirketlerin ve oluşumların siber güvenliğini sağlama alanında kendilerini gösteren etik hackerlar, bilgilerini ve yeteneklerini çalıştıkları şirketlerin siber güvenlik ağındaki eksikleri bulup kapatılmasını sağlayan kişilerdir.

Etik hacker olabilmek için; Networking, programlama, veri tabanları ve iletişim sistemleri gibi konularda üst düzey bilgilere sahip olmanız şart. Ayrıca hackerlık, birçok programlama dili öğrenmek ve bu dillerde ustalaşmak için kendini adamışlık ve sabır isteyen bir meslek. Peki nasıl etik hacker olunur? Sizin için bu konuyu tüm detaylarıyla açıklayıp, YouTube ve Udemy'de bulunan bazı ücretsiz etik hackerlık eğitimlerini derledik

Etik hacker nedir?

Her ne kadar "hacker" kelimesi günümüzde olumsuz bir anlam taşısa da "etik hackerlık" kavramıyla bu olumsuz durumdan kurtulmak mümkün. Etik hackerlar, tıpkı normal bir hacker gibi çalışırlar. Ancak ciddi bir bireysel ve kurumsal eğitimleri olur. Tüm yetenek ve öğrendiklerini ise kötü niyetlerle değil, iyi amaçlar için kullanırlar.

Etik hackerler genel olarak bir bireyin bilgilerini hackleyip bundan faydalanmak yerine, işin daha çok siber güvenlik yönüyle ilgilenirler. Bu bağlamda etik hackerler çalıştıkları kurumlar ve bireylerin güvenlik açıklarını tespit ederek bu işverenlerinin hacker saldırılarından korunması konusundaki sorumluluğu üstlenirler. Ayrıca bireysel olarak çalışıp buldukları açıkları şirketlere bildirerek, hayrına bilgisayar korsanlığı yapan etik hackerlar da bulunur.

Nasıl etik hacker olunur?

Etik hacker olarak bir meslek hayatı edinebilmek için atmanız gereken bazı adımlar ve uzmanlaşmanız gereken birçok konu bulunuyor. Etik hacker olmak; popüler işletim sistemlerinden, programlama, yazılım dilleri ve veritabanları yönetimine kadar birçok alanda bilgi sahibi olmayı gerektiriyor.

Kapsamlı olarak öğrenmeniz gereken şeyler ve yoğunlaşmanız gereken alanlar:

Ağ teknolojileri,

Programlama dilleri,

Veritabanları yönetimi,

İşletim sistemleri.

Belirtilen bu dört madde genel olarak dijital dünyanın yapı taşları olarak adlandırılabilir. Bu alanlarda kapsamlı bilgilere sahip olmak ve uzmanlaşmak size hackerlık kavramını iyice öğrenmenizde yardımcı olacak ve etik hacker olma yolundaki kapıları açacaktır. Bu konularda gerekli bilgileri edindikten sonra yoğunlaşmak istediğiniz alanlara göre çalışmalarınıza devam edebilirsiniz.

Ağ teknolojileri:

Bu alanda; hâlihazırda kurulmuş olan ağ sistemlerine teknik destek sağlayabilir, ağ kurma çalışmaları yapabilir, kendi kurduğunuz ağ sistemlerine güvenlik programları yükleyebilir ve bu oluşturduğunuz güvenlik sistemlerinin açıklarını test edebilirsiniz.

Programlama dilleri:

Yoğunlaşmanız gereken en önemli alanlardan biri de programlama dilleri olarak karşımıza çıkıyor. Etik hacker olarak görev yapabilmek için en birkaç tane programlama dilini etkin bir şekilde kullanabilmek gerekiyor. C ++, Python / Ruby, HTML ve PHP gibi popüler ve nispeten öğrenmesi daha kolay olan dillere ilk başta odaklanıp hem bilginizi arttırabilir hem de elinizin altında kullanabileceğiniz birkaç programlama dili bulundurabilirsiniz.

Veritabanları yönetimi:

Çeşitli veritabanlarına ulaşıp bu veritabanlarından bilgi ve veri toplayabilmek bir etik hackerda olması gereken önemli özelliklerden birisidir. Veritabanı sorgulaması yapmak için birkaç tane popüler sorgulama dili bulunuyor. Daha ileri seviye sorgulama dillerine yönelmeden önce MySQL ve MSSQL gibi popüler sorgulama dillerinde uzmanlaşarak bu özelliği de künyenize ekleyebilirsiniz.

İşletim sistemleri:

Etik hacker olabilmek için sadece bir işletim sistemiyle sınırlı kalmamanız gerekiyor. Hem güvenlik hem de kullanılan araçlar bakımından günümüzde birçok hacker ve etik hacker Linux işletim sistemini kullanıyor. Linux işletim sistemi üzerinde uzmanlaşmak hem size büyük bir özgürlük tanıyacak hem de etik hacker olma yolundaki eğitiminizde büyük kolaylıklar sağlayacaktır.

Etik hackerlık eğitimini sadece bir hobiden ziyade, profesyonel bir meslek olarak görmeniz durumunda, bu alanda ustalaşmanın yolunun uzun süren çalışmalardan ve sabırdan geçtiğini de belirtmekte fayda var. Yeni çıkan programlama dillerini takip etmek, öğrenmek ve bu konularda ustalaşmak, etik hacker olmak isteyenler için hayati bir önem taşıyor.

Ücretsiz Etik Hacker Eğitimleri:

Ahmet Birkan, Ücretsiz Etik Hacker Eğitimleri, 87 Ders

Gökhan Muharremoğlu, Gökhan Muharremoğlu ile Etik Hacking/Savunma, 39 Ders

Siber Kampüs, Siber Güvenlik Eğitimi (Kali Linux), 34 Ders

Gökay Bekşen, Etik Hacker-Siber Güvenlik Eğitimi, 49 Ders

Atıl Samancıoğlu, Etik Hacker Olma Kursu Bettercap, 7 ders

Ahmet Birkan, Ücretsiz Etik Hacker Eğitimleri:

Gerekli kurumlar, gizlilik eğitimleri ve Kali Linux kullanımına kadar birçok alanda bilgi içeren Ahmet Birkan tarafından hazırlanan bu derslerde, etik hackerlık dünyasına yeni giriş yapmış bireyler ve bu konuda hakkında bilgi sahibi olup kendini geliştirmek isteyen kendi bilgi düzeyine ve ilgi alanına göre dersler bulabilir. 11 bölümlük ve 87 derslik bu eğitim serisinde Mr. Robot ve Who Am I gibi dizi ve filmlerden sahnelerle örnekli anlatımlar da bulunuyor ve yıllardır izlediğimiz hackerlık sahnelerinin temellerine iniliyor.

“Nasıl hacker olunur?” sorusuna cevap verebilen ve birçok siber güvenlik ve hackerlık konusunda geniş anlatımlı bölümlere ve derslere sahip olan Ahmet Birkan’ın bu eğitim serisine Udemy üzerinden tamamen ücretsiz olarak ulaşılabiliyor. Ahmet Birkan, Ücretsiz Etik Hacker Eğitimleri kursuna buradan ulaşabilirsiniz.

Gökhan Muharremoğlu, Gökhan Muharremoğlu ile Etik Hacking/Savunma:

Toplamda 3 bölüm ve 39 dersten oluşan bu eğitim serisinde, Gökhan Muharremoğlu daha çok bilgi içeren kısa videolarla kötü amaçlı yazılımlardan ve internet sahteciliklerinden sakınma yollarını anlatıyor. Windows ve Linux gibi popüler işletim sistemlerinin açıklarının anlatıldığı ve bu işletim sistemlerinin güvenlik duvarlarını aşmanın yollarının bulunduğu eğitim serisinde ayrıca e-posta sahteciliği üzerine bölümler de bulunuyor.

Genel internet programlama dillerinde yapabileceğiniz hackerlık işlemlerini anlatan ve bu işlemleri hem klasik hem de yeni nesil yaklaşımlarla inceleyen Gökhan Muharremoğlu’nun Udemy üzerinden ücretsiz olarak sunduğu Gökhan Muharremoğlu ile Etik Hacking/Savunma kursuna buradan ulaşabilirsiniz.

Siber Kampüs, Siber Güvenlik Eğitimi:

Kali Linux üzerinden etik hackerlık konularını işleyen Siber Kampüs isimli YouTube kanalının hazırlamış olduğu bu video eğitim serisinde, Kali Linux işletim sisteminin en temel özelliklerinden başlayıp, bu işletim sistemi üzerinde yapılan etik hackerlık ve siber güvenlik işlemlerini öğrenmeye başlıyorsunuz. VirtualBox sanal makine kurma aracına dair de eğitimlerin bulunduğu bu video serisinde, Windows işletim sistemlerinin güvenlik açıklarını ve bu açıklardan nasıl yararlanıldığı hakkında bilgiler ve bunların yanı sıra sosyal medya güvenlik açıklarıyla ilgili de dersler bulunuyor.

Sosyal medya ve işletim sistemleri üzerinde uygulanan “Brute Force” gibi “hacking” yöntemleri hakkında da derslerin bulunduğu Siber Kampüs tarafından oluşturulan bu video eğitim serisine YouTube üzerinden ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

Gökay Bekşen, Etik Hacker-Siber Güvenlik Eğitimi:

Genel olarak The Harvester gibi programlarla açık kaynak kodlarından “bilgi toplama” ve aklınıza gelebilecek birçok siber güvenlik sektörüne ait yöntemlere ve bilgilere ev sahipliği yapan Gökay Bekşen tarafından hazırlanan bu video eğitim serisi, şu an ücretsiz olarak sunulan en geniş kapsamlı etik hackerlık ve siber güvenlik eğitimi serilerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor.

Çeşitli programlar ve araçlarla Google ve çeşitli kaynaklardan bilgi toplama üzerine yoğunlaşan bu eğitimde oldukça fazla derse sahip olan bir etik hacker bilgi ve yöntem kısmı da bulunuyor. Eğer siber güvenlik yöntemlerini kapsamlı bir şekilde öğrenmek istiyorsanız, Gökey Bekşen tarafından sunulan Etik Hacker-Siber Güvenlik Eğitimi derslerine YouTube üzerinden ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

Atıl Samancıoğlu, Etik Hacker Olma Kursu:

Wi-Fi, Bluetooth ve Ethernet ağlarının güvenlik duvarlarını aşmanıza yarayan Bettercap uygulaması üzerine yoğunlaşan bu video serisi, diğer bahsettiğimiz kurslara göre biraz daha kısa olmasına rağmen, diğer eğitimlerde bahsedilmeyen bir konu üzerinde duruyor. HTTP Katı Taşıma Güvenliği isimli web güvenlik politikasının açıklarını öğreneceğiniz Atıl Samancıoğlu tarafından hazırlanan bu kurs, size HTTP hakkında bilmeniz gereken tüm temel bilgileri 7 derslik bir video serisinde vermeyi başarıyor.

Web güvenlik politikalarının açıklarını temel olarak öğrenip bu açıklar üzerinde birkaç işlem gerçekleştirmek istiyorsanız Etik Hacker Olma Kursu serisi sizin için hızlı ve güvenilir bir bilgi kaynağı hâline geliyor. Temel olarak verilen bilgileri öğrenip, yeteneklerinizi daha ileriye taşımak isterseniz de, Atıl Samancıoğlu’nun Udemy üzerinden hazırlamış olduğu ileri seviye teknikleri işlediği kursuna bir göz atabilirsiniz. Atıl Samancıoğlu’nun YouTube üzerinden yayınladığı giriş derslerine ise ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

“Nasıl hacker olunur?” sorusuna cevap niteliğinde bulunan ücretsiz etik hacker eğitimleri için hazırladığımız liste şimdilik bu kadar. Bu ücretsiz kurslarda temel bilgileri iyice kavrayıp, kendinizi geliştirebilir ve internet kaynaklarını kullanarak yeteneklerinizi düzenli bir çalışmayla bir sonraki seviyelere taşıyabilirsiniz. Listede bahsedilen eğitmenlerin ileri seviye etik hacker eğitimi konusunda da kursları bulunuyor, eğer bu alanda ilerleme konusunda eminseniz daha sonra ilgileriniz ve yoğunlaşmak istediğiniz alanlar doğrultusunda ileri seviye kurslara da yönelebilirsiniz.