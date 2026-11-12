Apple, 28 Yıllık Çevrim İçi Destek Forumunu Kapatıyor: Peki Neden?

Apple, 1998'den bu yana kullanıcıların teknik destek aldığı 28 yıllık çevrim içi topluluk forumunu kalıcı olarak kapatıyor.

Apple, kullanıcıların teknik sorunlarına çözüm aradığı 28 yıllık çevrim içi topluluk forumunu 20 Kasım 2026 tarihinde kalıcı olarak kapatma kararı aldı. Şirketin yaptığı duyuruyla birlikte siteye yeni gönderi alımı durdurulurken, platform salt okunur moda geçirildi.

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Apple Destek Topluluğu üzerinden paylaşılan resmî mesajda, forumun 20 Kasım 2026 itibarıyla tamamen kapatılacağı bildirildi. Bugünden itibaren yeni soru veya yorum kabul etmeyen site, yalnızca mevcut içeriklerin görüntülenebileceği bir arşiv olarak erişime açık tutulacak. Şirket, ürünlerle ilgili güvenilir rehberlik ve desteğin resmî Apple Destek sitesi üzerinden sunulmaya devam edeceğini vurguladı ve bugüne kadar bilgi birikimiyle diğer kullanıcılara yardımcı olan tüm topluluk üyelerine teşekkür etti.

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Kapanma kararının arkasındaki nedenler

28 yıl boyunca Apple kullanıcılarına hızlı teknik tavsiyeler alma imkânı sunan forumda, yanıtların büyük bölümü diğer kullanıcılardan gelirken zaman zaman Apple çalışanları da tartışmalara dâhil oluyordu. MacRumors’a konuşan şirket yetkilileri, kapatma kararının destek stratejisi ve müşteri ihtiyaçlarının yeniden değerlendirilmesi sonucunda alındığını belirtti. Bu adım, Apple'ın müşterilerini doğrudan resmî destek kanallarına yönlendirmeyi tercih ettiğini gösterirken Reddit, MacRumors ve AppleInsider gibi rakip toplulukların büyümesinin de forumun popülerliğini azaltmış olabileceğine dikkat çekiliyor.

Temelleri 1998 yılına dayanan platform, ilk kurulduğunda Apple Tech Exchange adıyla hizmet veriyordu. İki yıl sonra adı Apple Discussions olarak değiştirilen forum, 2011 yılında kapsamlı bir yenilenme sürecinden geçerek belirli cihazlara özel topluluklar ve soru takibi gibi özellikler kazandı ve Apple Support Communities adını aldı. Platform son olarak 2022 yılından bu yana ise Apple Support Community ismiyle faaliyet gösteriyordu.