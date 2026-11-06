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A101’de Görüntülü Görüşme Yapabilen İki Akıllı Çocuk Saati Satışa Çıktı: İşte Fiyatları

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A101 Ekstra’nın 5 Kasım kataloğunda, görüntülü görüşme yapabilen iki TCL akıllı çocuk saati yer alıyor. Movetime Family MT40X ve MT46X modellerinin fiyatları arasında 1.000 TL fark var.

A101’de Görüntülü Görüşme Yapabilen İki Akıllı Çocuk Saati Satışa Çıktı: İşte Fiyatları
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

A101’in internet mağazası A101 Ekstra’nın bu haftaki kataloğunda TCL’nin iki akıllı çocuk saati yer alıyor: Movetime Family MT40X ve MT46X.

Her ikisiyle de sesli ve görüntülü görüşme yapılabiliyor. Bu özellik sayesinde ebeveynler, telefonlarına kurdukları uygulama üzerinden saati kullanan çocuklarıyla görüşebiliyor. Peki bu iki model neler sunuyor, fiyatları ne kadar?

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A101’de Görüntülü Görüşme Yapabilen İki Akıllı Çocuk Saati Satışa Çıktı: İşte Fiyatları
Ekran Resmi 2026-11-06 10.51.47
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Daha düşük fiyatlı seçenek neler sunuyor?

Ekran Resmi 2026-11-06 10.51.47

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TCL Movetime Family MT40X’in katalog fiyatı 5.499 TL. Saat, 4G üzerinden sesli ve görüntülü görüşmeyi destekliyor. Ebeveynler, TCL Connect uygulamasından çocuğun konumunu ve konum geçmişini görebiliyor; belirledikleri güvenli bölgenin dışına çıkıldığında bildirim alabiliyor.

Modelde 1,3 inç ekran, 0,3 MP kamera ve 600 mAh batarya bulunuyor. Yaklaşık 2 saatte tam şarja ulaşan pil, günlük kullanımda 2 güne kadar çalışma, 5 güne kadar da bekleme süresi sunuyor.

Çocuklar ailelerine fotoğraf ve sesli mesaj gönderebiliyor. Yardım istemeleri gerektiğinde SOS düğmesine 3 saniye basılı tutarak acil durum çağrısı başlatabiliyor. Okul zamanı modu ise ders sırasında saatin kullanımını sınırlandırmaya yardımcı oluyor.

A101 Ekstra’da mavi, pembe ve siyah renk seçenekleri listeleniyor.

Diğer modelin fiyatı 6.499 TL

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Movetime Family MT46X, 6.499 TL’den satılıyor. A101’in satış sayfasında siyah, mavi ve pembe renk seçenekleri aynı fiyatla yer alıyor.

MT40X gibi 1,3 inç ekranla gelen modelde sesli ve görüntülü görüşme, konum takibi, güvenli bölge bildirimleri, SOS ve okul zamanı modu bulunuyor. Ebeveynlerin çocuklarıyla iletişim kurmak ve konumlarını takip etmek için kullanacağı temel özellikler iki saatte de ortak.

MT46X’in farkı kamera ve bataryada: MT40X’in 0,3 MP kamerasına karşılık 2 MP kamera, 600 mAh bataryasına karşılık da 700 mAh batarya sunuyor.

Her iki modelde de Wi-Fi desteği bulunuyor. Saatleri kullanmak için ses ve internet paketi olan bir nano SIM kart gerekiyor; kart kutuya dâhil değil.

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