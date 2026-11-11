Nvidia'da Sular Durulmuyor: Hissedarlar Jensen Huang'a Dava Açtı

Dünyanın en büyük yapay zekâ çip üreticisi Nvidia, CEO’su Jensen Huang’ın adının geçtiği casusluk iddialarının ardından hissedar davasıyla karşı karşıya. Şirket hisseleri değer kaybederken yatırımcılar, kendilerinden bilgi saklandığını savunuyor ve zararlarının karşılanmasını istiyor.

Nvidia, son haftalarda hem yönetimine duyulan güven hem de ulusal güvenlik tartışmalarıyla uğraşıyor. Şirketin CEO’su Jensen Huang, Çin istihbaratı adına çalıştığı iddia edilen Megaspeed yöneticisi Alice Huang ile evlilik dışı bir ilişki yaşadığını kabul etti. Alice Huang hakkındaki iddialar, meseleyi kişisel hayatla sınırlı bir tartışma olmaktan çıkardı.

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Gelişmelerin ardından Nvidia hisseleri düştü. Şirket yönetiminin yatırımcıları yanlış yönlendirdiği iddiasıyla açılan dava da bu kayıpların ardından geldi. Bir yanda şirket içindeki bağımsız soruşturma sürüyor, diğer yanda zararlarının karşılanmasını isteyen hissedarların itirazları var.

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Yatırımcılar neden dava açtı?

Mark Kistenmacher adlı yatırımcının açtığı dava, Nvidia yönetiminin ve Jensen Huang’ın yatırımcıları yanılttığı iddiasına dayanıyor. Kistenmacher’e göre Huang’ın Alice Huang ile ilişkisinin niteliği kamuoyundan gizlendi. Yatırımcı, bu eksik bilgilendirmenin şirketin menkul kıymet değerini doğrudan etkilediğini ve hissedarları zarara uğrattığını savunuyor.

9 Ekim ile 8 Kasım arasında Nvidia hissesi satın alan yatırımcıları kapsayan toplu dava talebi, şirketin şeffaflık politikalarını da tartışmaya açmış durumda.

Megaspeed’in çip trafiği neden gündemde?

Konunun kişisel bir ilişkinin ötesine geçmesinin nedeni, Alice Huang’ın Çin bağlantılarına ilişkin iddialar. Huang’ın geçmişte yöneticiliğini yaptığı Megaspeed’in, ABD ambargolarını aşarak Çin’e 2 milyar dolarlık yapay zekâ çipi sızdırdığından şüpheleniliyor.

Ulusal güvenlik kaygılarının artması üzerine Nvidia yönetim kurulu bağımsız bir soruşturma başlattı. Ancak bu adım, hissedarların güven kaybını gidermeye yetmedi. Şirketin hisse fiyatları üzerindeki baskı sürüyor.