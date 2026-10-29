İnternet hızında sınırları zorlayan Çinli araştırmacılar, tek bir fiber optik kablo üzerinden saniyede 3,2 petabit veri aktararak yeni bir rekora imza attı.

Çinli araştırmacılar, tek bir fiber optik kablo üzerinden saniyede 3,2 petabit veri aktararak yeni bir rekora imza attı. Gerçekleştirilen deneyde, yüksek miktarda verinin kısa sürede aktarılması sağlandı.

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Peki bu hız nasıl elde edildi ve yeni teknoloji hangi alanlarda kullanılabilecek?

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Çinli araştırmacılar saniyede 3,2 petabit hıza nasıl ulaştı?

Rekorun arkasında, 24 çekirdekli özel bir fiber optik kablo bulunuyor. Araştırmacılar, 10,3 kilometrelik bağlantı üzerinde verileri aynı kablonun içindeki farklı çekirdeklerden ve üç ayrı dalga boyu bandından yararlanarak aktardı. Böylece binlerce paralel iletişim kanalının aynı anda çalışması sağlandı.

Buradaki temel fark, yalnızca tek bir veri akışını hızlandırmak değil, aynı fiziksel kablo üzerinden taşınabilen toplam veri miktarını artırmak. Ekip ayrıca kendi geliştirdiği optik modülleri kullanarak gerçek zamanlı veri aktarımını gerçekleştirdi.

Yapay zeka teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte veri merkezlerinin işlediği ve birbirine aktardığı veri miktarı da artıyor. Büyük yapay zeka modellerinin eğitilmesi, çok sayıda sunucunun koordineli çalışmasını ve bu sistemler arasında yüksek kapasiteli bağlantılar kurulmasını gerektiriyor. Bu nedenle mevcut fiber optik altyapıların daha fazla veri taşıyabilmesi, gelecekte önemli bir avantaj sağlayabilir.